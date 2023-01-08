Fenerbahçe'de 3'lüye dönüş!

Fenerbahçe'de gözler teknik direktör Jorge Jesus'ta… Deneyimli çalıştırıcı, bu sezon Avrupa Kupaları'ndaki maçlar hariç Beşiktaş ve Trabzonspor derbilerinde 3'lü savunma anlayışını benimsemişti. Beşiktaş ile berabere kalmış, Fırtına'ya ise kaybetmişti. Ligde ise son 2 maçta 4'lü oynamış ve başarı sağlamıştı. Portekizli hocanın 4'lü savunma ile mi devam edeceği yoksa 3'lüye mi döneceği merak konusu. Usta çalıştırıcının takımın büyük maç ezberini bozmama adına bugünkü Galatasaray derbisinde 3'lü savunmaya dönmesi büyük ihtimal olarak görünüyor. Bu durumda da Serdar Aziz ile Attila Szalai'ye Gustavo Henrique de katılacak. Kanat bekleri her zamanki gibi Bright Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu olacak. Jorge Jesus orta sahayı Willian Arao ve Miguel Crespo ile tutacak. Fenerbahçe'nin hücumdaki ikilisi yine Joshua King ile Michy Batshuayi olacak.