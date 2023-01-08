Fenerbahçe yine 10 kişiyken yenildi! İşte o maçlar

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin 86. dakikasında İrfan Can Kahveci yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gördü. Sarı lacivertliler bu sezon kırmızı gördüğü 4 karşılaşmayıda kaybetti.

Konyaspor maçını 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de Enner Valencia 22. dakikada kırmızı kart gördü.

Giresunspor maçını 2-1 kaybeden Kanarya'da Joao Pedro 40. dakikada kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Trabzonspor maçını 2-0 kaybeden sarı lacivertlilerde Miguel Crespo çift sarıdan oyun dışı kaldı.