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Fenerbahçe yine 10 kişiyken yenildi! İşte o maçlar

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın 86. dakikasında İrfan Can Kahveci yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gördü. Sarı lacivertliler bu sezon kırmızı gördüğü 4 karşılaşmayıda kaybetti. İşte o maçlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 21:17
Fenerbahçe yine 10 kişiyken yenildi! İşte o maçlar

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin 86. dakikasında İrfan Can Kahveci yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gördü. Sarı lacivertliler bu sezon kırmızı gördüğü 4 karşılaşmayıda kaybetti.

Konyaspor maçını 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de Enner Valencia 22. dakikada kırmızı kart gördü.

Giresunspor maçını 2-1 kaybeden Kanarya'da Joao Pedro 40. dakikada kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Trabzonspor maçını 2-0 kaybeden sarı lacivertlilerde Miguel Crespo çift sarıdan oyun dışı kaldı.

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