Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.



Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci 86. dakikada Dubois'e sert bir müdahalede bulundu.



Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceledi ve İrfan Can Kahveci'ye direkt kırmızı kart gösterdi.



İşte o anlar...





Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır