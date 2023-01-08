Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası çok konuşulan görüntü! Jorge Jesus tüm takımı topladı ve...

Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası çok konuşulan görüntü! Jorge Jesus tüm takımı topladı ve...

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte puanını 39 yapan Galatasaray, rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sarı kırmızılı ekipte maç sonunda büyük sevinç vardı. Kadıköy'de dikkatleri çeken an ise Jesus takımı sahada topladıktan sonra yaşandı. İşte Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ve sarı lacivertli futbolcuların sosyal medyada çok konuşulan o anları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 22:33
Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası çok konuşulan görüntü! Jorge Jesus tüm takımı topladı ve...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibinden daha iyi bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Lider Galatasaray bu sonuçla puanını 39'a yükselterek, ikinci sırada olan Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, saha içinde birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı.

Bu sezon ilk kez kendi sahasında gol sevinci yaşayamayan Fenerbahçe'de ise teknik direktör Jorge Jesus, takımını bir araya getirip mağlubiyete rağmen motivasyon konuşması yaptı.

Jesus ve ekibinin bu görüntüsü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

İşte Kadıköy'de o anlar...

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