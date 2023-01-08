Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası çok konuşulan görüntü! Jorge Jesus tüm takımı topladı ve...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibinden daha iyi bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Lider Galatasaray bu sonuçla puanını 39'a yükselterek, ikinci sırada olan Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.



Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, saha içinde birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı.



Bu sezon ilk kez kendi sahasında gol sevinci yaşayamayan Fenerbahçe'de ise teknik direktör Jorge Jesus, takımını bir araya getirip mağlubiyete rağmen motivasyon konuşması yaptı.



Jesus ve ekibinin bu görüntüsü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.



İşte Kadıköy'de o anlar...