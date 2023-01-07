Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Mert Yakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

TRANSFER HABERİ: Mert Yakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Son dakika spor haberi: Bu sezon Fenerbahçe'de pek forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Rus ekibi CSKA, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için yeniden devreye girdi. Transferi tamamlamak isteyen CSKA yönetimi, sarı-lacivertlilerle temasa geçti. Fenerbahçe bu transferden kasasına dev bir gelir koyacak. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 09:28
TRANSFER HABERİ: Mert Yakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Mert Yakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket ediyor.

TRANSFER HABERİ: Mert Yakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Ara transfer döneminde yapılacak takviyeler üzerine yoğunlaşan Kanarya'da mevcut oyuncuların son durumu hakkında yeni gelişmeler var.

TRANSFER HABERİ: Mert Yakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Fenerbahçe'nin birçok yıldızı Avrupa takımlarının yakın takibinde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Mert Yakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Bu oyunculardan biri olan Mert Hakan Yandaş için flaş bir teklif geldi.

TRANSFER HABERİ: Mert Yakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Sezon başında ayrılık ihtimali ortaya çıkan başarılı oyuncu, yönetim tarafından veto edilince takımda kalmak zorunda kalmıştı.

TRANSFER HABERİ: Mert Yakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Akşam'ın haberine göre; Rus ekibi CSKA Moskova'nın, Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş için tekrardan masaya oturmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Mert Yakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

TRANSFERE SICAK BAKIYOR
CSKA Moskova'nın peşinde olduğu bilinen yıldız oyuncu için Rus ekibi yeniden devreye girdi.

TRANSFER HABERİ: Mert Yakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Rusya ve Rus ekiplerine uygulanan ambargo nedeniyle transfer edecek futbolcu bulmakta zorlanan CSKA Moskova, Fenerbahçe'nin 10 milyon Euroluk teklifini tekrardan değerlendirmeye aldı ve kararını verdi.

TRANSFER HABERİ: Mert Yakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Rus ekibi 10 milyon Euro'luk teklifi vermeye hazır olduğunu Fenerbahçe yönetimine bildirdi.

TRANSFER HABERİ: Mert Yakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Mert Hakan Yandaş'ın transfer görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Mert Yakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Portekizli teknik adamında onay vermesi halinde yıldız futbolcunun transferinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Mert Yakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Mert Hakan Yandaş ise transfer haberleriyle ilgili sessizliğini koruyor.

TRANSFER HABERİ: Mert Yakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Sezon öncesinde gündeme gelen transfer haberleriyle ilgili topu Fenerbahçe yönetimine atan yıldız futbolcu, 'Fenerbahçe'nin yararına olacaksa transfer olabilirim' demişti.

TRANSFER HABERİ: Mert Yakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Başkan Ali Koç'un transferi bir an önce tamamlayarak kasaya sıcak para girişi yapmak istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Mert Yakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Mert Hakan bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maçta sahaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Mert Yakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Mert Yakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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