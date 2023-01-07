TRANSFER HABERİ: Mert Yakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket ediyor.
Ara transfer döneminde yapılacak takviyeler üzerine yoğunlaşan Kanarya'da mevcut oyuncuların son durumu hakkında yeni gelişmeler var.
Fenerbahçe'nin birçok yıldızı Avrupa takımlarının yakın takibinde bulunuyor.
Bu oyunculardan biri olan Mert Hakan Yandaş için flaş bir teklif geldi.
Sezon başında ayrılık ihtimali ortaya çıkan başarılı oyuncu, yönetim tarafından veto edilince takımda kalmak zorunda kalmıştı.
Akşam'ın haberine göre; Rus ekibi CSKA Moskova'nın, Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş için tekrardan masaya oturmaya hazırlanıyor.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
CSKA Moskova'nın peşinde olduğu bilinen yıldız oyuncu için Rus ekibi yeniden devreye girdi.
Rusya ve Rus ekiplerine uygulanan ambargo nedeniyle transfer edecek futbolcu bulmakta zorlanan CSKA Moskova, Fenerbahçe'nin 10 milyon Euroluk teklifini tekrardan değerlendirmeye aldı ve kararını verdi.
Rus ekibi 10 milyon Euro'luk teklifi vermeye hazır olduğunu Fenerbahçe yönetimine bildirdi.
Mert Hakan Yandaş'ın transfer görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.
Portekizli teknik adamında onay vermesi halinde yıldız futbolcunun transferinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Mert Hakan Yandaş ise transfer haberleriyle ilgili sessizliğini koruyor.
Sezon öncesinde gündeme gelen transfer haberleriyle ilgili topu Fenerbahçe yönetimine atan yıldız futbolcu, 'Fenerbahçe'nin yararına olacaksa transfer olabilirim' demişti.
Başkan Ali Koç'un transferi bir an önce tamamlayarak kasaya sıcak para girişi yapmak istediği öğrenildi.
Mert Hakan bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maçta sahaya çıktı.
Bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
28 yaşındaki oyuncu, Türkiye A Milli Takım'da 1 karşılaşmada görev aldı.
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.