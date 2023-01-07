Meler ile 3. düello

Merkez Hakem Kurulu, dev karşılaşmaya Halil Umut Meler'i atadı. Yardımcılıkları Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay üstlenecek. Dördüncü hakem ise Abdülkadir Bitigen olacak. İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 2 kez Galatasaray-Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş-Fenerbahçe ve 1 kez de Galatasaray- Beşiktaş derbilerinde görev aldı. Galatasaray 2, Fenerbahçe ve Beşiktaş 1'er galibiyet alırken, 1 mücadele berabere tamamlandı. Meler, bu sezon Galatasaray-Beşiktaş ve Trabzonspor- Fenerbahçe maçlarında da düdük çaldı.