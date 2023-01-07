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FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye Torino talip oldu! Kiralık olarak...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin bu sezonki yıldızlarından Diego Rossi'ye İtalyan ekibi Torino talip oldu. İtalyan takımının, Uruguaylı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği aktarıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 11:43
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye Torino talip oldu! Kiralık olarak...

Fenerbahçe'nin bu sezonki etkili isimlerinden olan Diego Rossi, transferin de gözdesi konumunda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye Torino talip oldu! Kiralık olarak...

Uruguaylı futbolcu sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünü peşinde taktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye Torino talip oldu! Kiralık olarak...

Rossi'yle ilgili son iddia İtalyan basınından geldi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye Torino talip oldu! Kiralık olarak...

Tuttosport'un haberine göre ofansif bir orta saha arayışında olan Torino, listesine Diego Rossi'yi aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye Torino talip oldu! Kiralık olarak...

Haberde Torino'nun önceliğinin Dennis Praet'de olduğu alternatif olarak da Diego Rossi'nin belirlendiği bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye Torino talip oldu! Kiralık olarak...

Leicester City'nin Praet için 7-8 milyon euro istediği belirtilirken, Rossi'nin satın alma opsiyonuyla kiralanabileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye Torino talip oldu! Kiralık olarak...

Rossi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye Torino talip oldu! Kiralık olarak...

Uruguaylı futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 9 da asiste imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye Torino talip oldu! Kiralık olarak...

DIEGO ROSSI KİMDİR?

5 Mart 1998 tarihinde Uruguay'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye Torino talip oldu! Kiralık olarak...

Profesyonel futbol kariyerine Penarol altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye Torino talip oldu! Kiralık olarak...

2016 yılında A takıma yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye Torino talip oldu! Kiralık olarak...

2018'de ABD ekiplerinden Los Angeles FC'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye Torino talip oldu! Kiralık olarak...

2021 yılında LA FC tarafından Fenerbahçe'ye kiralandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye Torino talip oldu! Kiralık olarak...

Sarı-lacivertli kulüp 2022'de 5.5 milyon euro karşılığında bonservisini aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye Torino talip oldu! Kiralık olarak...

İtalya pasaportu da bulunan Rossi, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor.

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