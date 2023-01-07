Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi...

Süper Lig'de zirve yarışının kaderini doğrudan etkileyecek Fenerbahçe-Galatasaray derbisine saatler kala taraftarlar büyük bir heyecanla santrayı bekliyor.
Süper Lig'de zirve yarışının kaderini doğrudan etkileyecek Fenerbahçe-Galatasaray derbisine saatler kala taraftarlar büyük bir heyecanla santrayı bekliyor.
Her iki takım da 3 puandan başka bir hedef düşünmezken özellikle hücum hatları öne çıkıyor.
Derbide gol ya da goller bulmanın çok önemli olduğunu bilen teknik direktörler forvetlerine güveniyor.
Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'da birbirinden önemli gol ayakları dikkat çekiyor.
Fenerbahçe'de Valencia tamamen iyileşirken formda yıldızlar Batshuayi ve King de öne çıkıyor.
Galatasaray'da da benzer şekilde Icardi sakatlığını atlatıp takıma katıldı.
Bir diğer forvet Gomis de golleriyle sarı-kırmızılılara hayat vermeye devam ediyor.
Her iki takımda da Avrupa çapında isim yapmış ünlü yıldızların olması derbiden beklentileri artırıyor.
Hücumdaki bu kalite ve tecrübenin direkt maçın sonucuna etki etmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertli tarafta derbinin kozu olarak görülen Valencia, King, Batshuayi üçlüsü bu sezon ligde toplamda 24 gol kaydetti.
Sarı-kırmızılı tarafta ise Icardi ve Gomis ikilisi 11 gol buldu.
Fenerbahçe'de diğer forvetlerden Pedro sakat, Serdar Dursun ise daha geri planda kalıyor.
Galatasaray'da da benzer şekilde Haris Seferovic, Icardi ve Gomis'in önüne geçemiyor.
Jorge Jesus ve Okan Buruk'un hücum tercihleri derbi öncesi merak ediliyor.
İLK KEZ RAKİPLER
Milliyet'in derlediği habere göre, dev derbi öncesi teknik direktörler Jorge Jesus ve Okan Buruk ilk kez birbirlerine rakip olacak.
Sezon başında takımlarının başına geçen ve şu anda zirvede ilk 2 sırayı alan iki antrenör, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
Öte yandan Jorge Jesus kariyerinde ilk kez Galatasaray'a karşı bir 90 dakikaya çıkacak.
Okan Buruk ise daha önce Sivasspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Akhisarspor ve Başakşehir'in başında Fenerbahçe'ye rakip olmuş, 13 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 8 yenilgi almıştı.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 8 Ocak Pazar günü oynanacak.
Maçın başlama saati 19.00.