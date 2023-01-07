Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi...

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi...

Süper Lig'in 18. haftasında, Fenerbahçe ve Galatasaray Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirdiği taktirde liderlik koltuğuna oturacak. Galatasaray ise, Fenerbahçe deplasmanından galip ayrılırsa, hem psikolojik üstünlüğü eline alacak, hem de zirvedeki yerini perçinleyecek. Fenerbahçe'de Batshuayi, Galatasaray'da Mauro Icardi öne çıkıyor. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'da dev derbi öncesi son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 09:13
Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi...

Süper Lig'de zirve yarışının kaderini doğrudan etkileyecek Fenerbahçe-Galatasaray derbisine saatler kala taraftarlar büyük bir heyecanla santrayı bekliyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi...

Her iki takım da 3 puandan başka bir hedef düşünmezken özellikle hücum hatları öne çıkıyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi...

Derbide gol ya da goller bulmanın çok önemli olduğunu bilen teknik direktörler forvetlerine güveniyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi...

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'da birbirinden önemli gol ayakları dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi...

Fenerbahçe'de Valencia tamamen iyileşirken formda yıldızlar Batshuayi ve King de öne çıkıyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi...

Galatasaray'da da benzer şekilde Icardi sakatlığını atlatıp takıma katıldı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi...

Bir diğer forvet Gomis de golleriyle sarı-kırmızılılara hayat vermeye devam ediyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi...

Her iki takımda da Avrupa çapında isim yapmış ünlü yıldızların olması derbiden beklentileri artırıyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi...

Hücumdaki bu kalite ve tecrübenin direkt maçın sonucuna etki etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi...

Sarı-lacivertli tarafta derbinin kozu olarak görülen Valencia, King, Batshuayi üçlüsü bu sezon ligde toplamda 24 gol kaydetti.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi...

Sarı-kırmızılı tarafta ise Icardi ve Gomis ikilisi 11 gol buldu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi...

Fenerbahçe'de diğer forvetlerden Pedro sakat, Serdar Dursun ise daha geri planda kalıyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi...

Galatasaray'da da benzer şekilde Haris Seferovic, Icardi ve Gomis'in önüne geçemiyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi...

Jorge Jesus ve Okan Buruk'un hücum tercihleri derbi öncesi merak ediliyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi...

İLK KEZ RAKİPLER
Milliyet'in derlediği habere göre, dev derbi öncesi teknik direktörler Jorge Jesus ve Okan Buruk ilk kez birbirlerine rakip olacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi...

Sezon başında takımlarının başına geçen ve şu anda zirvede ilk 2 sırayı alan iki antrenör, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi...

Öte yandan Jorge Jesus kariyerinde ilk kez Galatasaray'a karşı bir 90 dakikaya çıkacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi...

Okan Buruk ise daha önce Sivasspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Akhisarspor ve Başakşehir'in başında Fenerbahçe'ye rakip olmuş, 13 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 8 yenilgi almıştı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yeni takımı belli oldu! F.Bahçe'ye dev bonservis
Derbiyi kim kazanır? Usta yazarlardan flaş sözler
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dev derbi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi... Dev derbi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi... 09:13
İspanyol tenisçi Alcaraz Avustralya Açık'ta yok İspanyol tenisçi Alcaraz Avustralya Açık'ta yok 08:48
Derbinin hakemi Meler'le ilgili konuştu! "Son yönettiği..." Derbinin hakemi Meler'le ilgili konuştu! "Son yönettiği..." 08:37
Ozan Tufan transferine 'Burak Yılmaz' örneği! Ozan Tufan transferine 'Burak Yılmaz' örneği! 07:43
ManU FA Cup'ta üst tura yükseldi! ManU FA Cup'ta üst tura yükseldi! 01:07
ManU FA Cup'ta üst tura yükseldi! ManU FA Cup'ta üst tura yükseldi! 01:06
Daha Eski
Konyaspor deplasmanda Manisa'yı devirdi! Konyaspor deplasmanda Manisa'yı devirdi! 00:35
Gençlerbirliği Gabriel Torje'yi transfer etti Gençlerbirliği Gabriel Torje'yi transfer etti 23:37
Cimbom'dan sol bek harekatı! Tanıdık isim... Cimbom'dan sol bek harekatı! Tanıdık isim... 23:34
Cristiano Ronaldo'ya uyarı! Cristiano Ronaldo'ya uyarı! 23:32
G.Saray'dan Weghorst bombası! G.Saray'dan Weghorst bombası! 23:26
Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası... Aboubakar'da sıcak gelişme! Kavga sonrası... 23:26