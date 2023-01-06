Haberler Fenerbahçe Szalai’nin ekürisi kim?

Szalai’nin ekürisi kim?

Antalya'da 4'lü defansa dönen Jorge Jesus savunmanın göbeğinde Serdar Aziz ve Attila Szalai'ye şans vermişti. Gustavo Henrique kulübede oturdu. Derbide de en güçlü olasılık beklerde Ferdi ile Osayi'nin yer aldığı bu dizilişin devam etmesi... Ancak Serdar Aziz'in dünkü idmanda yer almaması soru işareti yarattı. Serdar yetişmezse Gustavo, Szalai'nin ekürisi olacak... Serdar'ın durumuna göre 3'lü defansla oynanması da ihtimaller arasında. Bu takdirde Osayi'nin kesilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 06:50
Szalai’nin ekürisi kim?
Antalya'da 4'lü defansa dönen Jorge Jesus savunmanın göbeğinde Serdar Aziz ve Attila Szalai'ye şans vermişti. Gustavo Henrique kulübede oturdu. Derbide de en güçlü olasılık beklerde Ferdi ile Osayi'nin yer aldığı bu dizilişin devam etmesi... Ancak Serdar Aziz'in dünkü idmanda yer almaması soru işareti yarattı. Serdar yetişmezse Gustavo, Szalai'nin ekürisi olacak... Serdar'ın durumuna göre 3'lü defansla oynanması da ihtimaller arasında. Bu takdirde Osayi'nin kesilmesi bekleniyor.
DİĞER
Son dakika: Cristiano Ronaldo yeni takımında hayatının şokunu yaşadı! Sürpriz gelişme sonrası Fenerbahçeliler heyecana kapıldı
Pelin Akil dehşeti yaşamıştı! Güzel oyuncudan sağduyu çağrısı
İlk teklif geri çevrildi! İşte o rakam...
İşte Ozan Tufan pazarlığının detayları: Masadaki teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?
F.Bahçe Beko'da kabus gibi seri!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İki ismi övdü! "Müthiş oynadılar" İki ismi övdü! "Müthiş oynadılar" 07:41
Tempo artmalı Tempo artmalı 06:32
Yeni hakem listesi açıklandı! İşte o isimler... Yeni hakem listesi açıklandı! İşte o isimler... 01:08
Yeni hakem listesi açıklandı! İşte o isimler... Yeni hakem listesi açıklandı! İşte o isimler... 01:08
İlk teklif geri çevrildi! İşte o rakam... İlk teklif geri çevrildi! İşte o rakam... 01:04
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:04
Daha Eski
Dev maçta kazanan Manchester City! Dev maçta kazanan Manchester City! 01:01
Dev maçta kazanan Manchester City! Dev maçta kazanan Manchester City! 01:00
Toroğlu'dan flaş Abramovich iddiası! Toroğlu'dan flaş Abramovich iddiası! 00:55
Trabzonspor farklı kazandı! Trabzonspor farklı kazandı! 00:55
F.Bahçe Beko'da kabus gibi seri! F.Bahçe Beko'da kabus gibi seri! 00:55
Abdullah Avcı: Daha erken koparabilirdik! Abdullah Avcı: Daha erken koparabilirdik! 00:54