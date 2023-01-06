Szalai’nin ekürisi kim?

Antalya'da 4'lü defansa dönen Jorge Jesus savunmanın göbeğinde Serdar Aziz ve Attila Szalai'ye şans vermişti. Gustavo Henrique kulübede oturdu. Derbide de en güçlü olasılık beklerde Ferdi ile Osayi'nin yer aldığı bu dizilişin devam etmesi... Ancak Serdar Aziz'in dünkü idmanda yer almaması soru işareti yarattı. Serdar yetişmezse Gustavo, Szalai'nin ekürisi olacak... Serdar'ın durumuna göre 3'lü defansla oynanması da ihtimaller arasında. Bu takdirde Osayi'nin kesilmesi bekleniyor.
Antalya'da 4'lü defansa dönen Jorge Jesus savunmanın göbeğinde Serdar Aziz ve Attila Szalai'ye şans vermişti. Gustavo Henrique kulübede oturdu. Derbide de en güçlü olasılık beklerde Ferdi ile Osayi'nin yer aldığı bu dizilişin devam etmesi... Ancak Serdar Aziz'in dünkü idmanda yer almaması soru işareti yarattı. Serdar yetişmezse Gustavo, Szalai'nin ekürisi olacak... Serdar'ın durumuna göre 3'lü defansla oynanması da ihtimaller arasında. Bu takdirde Osayi'nin kesilmesi bekleniyor.