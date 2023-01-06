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Sola Oosterwolde

Fabrizio Romano, Fenerbahçe’nin Parma’nın Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde için teklif yaptığını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 06:50
Sola Oosterwolde
Ara transferde stoper ve forvetin yanı sıra bir de sol bek takviyesi planlayan Fenerbahçe'nin Parma'nın Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde için teklif yaptığı ileri sürüldü... İddia İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan geldi. Transfer haberleriyle ünlü Romano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk ekibi, Oosterwolde'yi önemli bir opsiyon olarak gördüğü için baskı yapıyor ancak taraflar arasında henüz anlaşma yok" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin teklifini artırması durumunda, Parma'nın direnmesinin zor olacağı da ifade edildi... 21 yaşındaki oyuncu sezon başında Twente'den 3 milyon euro bonservis bedeliyle Parma'ya geldi. Bu sezon 18 resmi karşılaşmaya çıkıp 1 gol attı.
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