Haberler Fenerbahçe Önemli olan şampiyonluk!

Önemli olan şampiyonluk!

Norveçli yıldız, “Arkadaşlarım ‘G.Saray’a gol atarsan taraftar seni daha çok sever’ demişti. Benim için 3 puan ve şampiyonluk daha önemli... Kim iyi göreceğiz” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 06:50
Önemli olan şampiyonluk!

Fenerbahçe'nin Norveçli golcüsü Joshua King, Galatasaray derbisi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı... Önemli bir maç oynayacaklarını belirten yıldız futbolcu, "Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde yakın bir arkadaşım bu maç için hazır olmam gerektiğini söylemişti. Ben de sabırsızlanıyorum... 'Galatasaray'a gol atarsan taraftar seni daha çok sever' dediler. Ama şu an bunu düşünmüyorum, ekstra bir odaklanmam yok. Sadece 3 puanlık maç. Günün sonunda şampiyonluğu kazanmamız daha önemli" dedi.

SELAMI ÇAKARIM

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası iki maçtan galibiyetle ayrıldıklarını belirten King, şöyle devam etti: "İçinde bulunduğumuz durumdan çıkmak önemliydi... Taraftarlarımız hep yanımızda oldular. Biliyoruz ki pazar günü de arkamızda olacaklar... Asker selamı vermek daha önce yaptığım bir sevinç değildi. O anda içimden o geldi. Galatasaray'a gol atarsam yine aynı sevincini yaparım... İyi oyuncularımız var ve teknik direktörümüzün doğru taktikleriyle, çok çalışarak başarılı oluyoruz. Bu şartlar oluştuğunda performans sergilemek de kolay oluyor."

ONLARI HAZIR GÖRDÜM BİZ DE HAZIRIZ

BİR gün önce oynamamız bir avantaj değil. Galatasaray'ın da dinlenmek için yeteri kadar süresi var. Bunun bir bahane olduğunu düşünmüyorum. Biz de deplasmanda oynadık, yolculuk yaptık. Galatasaray'ın dün maçını izledim. Onların da dinlenme süresi olacak. Onları hazır gördüm ve biz de hazırız. Pazar günü kimin daha iyi olduğunu göreceğiz."
Hakemlere güveniyorum

HAKEMLERE GÜVENİYORUM

Premier Lig'de de bazı takımlar hakem kararlarından memnun olamayabiliyorlardı. Hakemler de insan ve hata yapabilirler. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Sahada çok fazla sertlik, mücadele ve tartışma olabilir ama hakemin yapması gereken şey, oyunun akmasını sağlamak olmalı."

JORGE JESUS'LA MÜMKÜN DEĞİL

"Her oyuncu için sakatlık zordur. İyi başlamıştım ama 10 haftalık bir sakatlık yaşadım. Dünya Kupası arası benim için bir mucize gibi oldu. Ronaldo ve Messi'nin bile gol atamadığı maçlar oluyor ama elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Jesus gibi bir teknik direktörle büyük şeyler başarmamanız pek mümkün değil."

DİĞER
Son dakika: Cristiano Ronaldo yeni takımında hayatının şokunu yaşadı! Sürpriz gelişme sonrası Fenerbahçeliler heyecana kapıldı
Pelin Akil dehşeti yaşamıştı! Güzel oyuncudan sağduyu çağrısı
İlk teklif geri çevrildi! İşte o rakam...
İşte Ozan Tufan pazarlığının detayları: Masadaki teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?
F.Bahçe Beko'da kabus gibi seri!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İki ismi övdü! "Müthiş oynadılar" İki ismi övdü! "Müthiş oynadılar" 07:41
Tempo artmalı Tempo artmalı 06:32
Yeni hakem listesi açıklandı! İşte o isimler... Yeni hakem listesi açıklandı! İşte o isimler... 01:08
Yeni hakem listesi açıklandı! İşte o isimler... Yeni hakem listesi açıklandı! İşte o isimler... 01:08
İlk teklif geri çevrildi! İşte o rakam... İlk teklif geri çevrildi! İşte o rakam... 01:04
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:04
Daha Eski
Dev maçta kazanan Manchester City! Dev maçta kazanan Manchester City! 01:01
Dev maçta kazanan Manchester City! Dev maçta kazanan Manchester City! 01:00
Toroğlu'dan flaş Abramovich iddiası! Toroğlu'dan flaş Abramovich iddiası! 00:55
Trabzonspor farklı kazandı! Trabzonspor farklı kazandı! 00:55
F.Bahçe Beko'da kabus gibi seri! F.Bahçe Beko'da kabus gibi seri! 00:55
Abdullah Avcı: Daha erken koparabilirdik! Abdullah Avcı: Daha erken koparabilirdik! 00:54