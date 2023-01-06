Önemli olan şampiyonluk!

Fenerbahçe'nin Norveçli golcüsü Joshua King, Galatasaray derbisi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı... Önemli bir maç oynayacaklarını belirten yıldız futbolcu, "Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde yakın bir arkadaşım bu maç için hazır olmam gerektiğini söylemişti. Ben de sabırsızlanıyorum... 'Galatasaray'a gol atarsan taraftar seni daha çok sever' dediler. Ama şu an bunu düşünmüyorum, ekstra bir odaklanmam yok. Sadece 3 puanlık maç. Günün sonunda şampiyonluğu kazanmamız daha önemli" dedi.



SELAMI ÇAKARIM



Trabzonspor mağlubiyeti sonrası iki maçtan galibiyetle ayrıldıklarını belirten King, şöyle devam etti: "İçinde bulunduğumuz durumdan çıkmak önemliydi... Taraftarlarımız hep yanımızda oldular. Biliyoruz ki pazar günü de arkamızda olacaklar... Asker selamı vermek daha önce yaptığım bir sevinç değildi. O anda içimden o geldi. Galatasaray'a gol atarsam yine aynı sevincini yaparım... İyi oyuncularımız var ve teknik direktörümüzün doğru taktikleriyle, çok çalışarak başarılı oluyoruz. Bu şartlar oluştuğunda performans sergilemek de kolay oluyor."

ONLARI HAZIR GÖRDÜM BİZ DE HAZIRIZ



BİR gün önce oynamamız bir avantaj değil. Galatasaray'ın da dinlenmek için yeteri kadar süresi var. Bunun bir bahane olduğunu düşünmüyorum. Biz de deplasmanda oynadık, yolculuk yaptık. Galatasaray'ın dün maçını izledim. Onların da dinlenme süresi olacak. Onları hazır gördüm ve biz de hazırız. Pazar günü kimin daha iyi olduğunu göreceğiz."

Hakemlere güveniyorum



HAKEMLERE GÜVENİYORUM

Premier Lig'de de bazı takımlar hakem kararlarından memnun olamayabiliyorlardı. Hakemler de insan ve hata yapabilirler. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Sahada çok fazla sertlik, mücadele ve tartışma olabilir ama hakemin yapması gereken şey, oyunun akmasını sağlamak olmalı."



JORGE JESUS'LA MÜMKÜN DEĞİL



"Her oyuncu için sakatlık zordur. İyi başlamıştım ama 10 haftalık bir sakatlık yaşadım. Dünya Kupası arası benim için bir mucize gibi oldu. Ronaldo ve Messi'nin bile gol atamadığı maçlar oluyor ama elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Jesus gibi bir teknik direktörle büyük şeyler başarmamanız pek mümkün değil."