Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Fenerbahçe, bu sezon iç sahada etkili bir görüntü sergiledi.
Deneyimli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona başlayan sarı-lacivertliler, hem ligde hem de Avrupa'da taraftarı önünde iyi bir oyun ortaya koydu.
Sezona temmuz ayında UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesiyle başlayan sarı-lacivertliler, şu ana dek tüm kulvarlarda Kadıköy'de 16 müsabaka oynadı.
Söz konusu süreçte 9 lig, 6 Avrupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Fenerbahçe, sadece 1 yenilgi yaşadı.
Sarı-lacivertliler, bahsi geçen müsabakalarda ligde oynadığı 9 maçta 7 galibiyet elde ederken, birer beraberlik ve mağlubiyetle 22 puan topladı.
Avrupa'da bu sezon ev sahibi olduğu 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile berabere biten karşılaşmanın uzatmalarında ise rakibine mağlup olmuştu.
Sarı-lacivertliler, kupada ise iç sahada oynadığı tek maçını kazanarak tur atlamıştı.
GOLSÜZ GEÇİRMİYOR
Fenerbahçe, bu sezon iç sahada en çok dikkati çeken istatistiğe ise gol yollarında imza attı.
Sarı-lacivertliler, bahsi geçen 16 resmi müsabakanın tamamında en az 1 gol bulmayı başardı.
Ligdeki 9 maçta taraftarını 26 kez güldüren Fenerbahçe, 2,8'lik bir gol ortalamasına ulaştı.
Avrupa'da 6 maçta ise 15 gol bulan sarı-lacivertliler, 2,5 ortalamayla oynadı. Fenerbahçe, kupadaki tek maçında da 3 kez rakip fileleri sarstı.
Sarı-lacivertliler, söz konusu bu istatistikle bu sezon taraftarı önünde tüm kulvarlarda 44 gol atarken, maç başına 2,7'lik rakama ulaşmayı bildi.
İLK GOL ÖNEMLİ
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.
Rekabette 29 yılı kapsayan son 58 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.
Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 12 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 24 karşılaşmayı kazandı.
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 58 lig mücadelesinin 9'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Derbi öncesi en çok merak edilen konulardan biri de sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i...
İşte Jesus'un Galatasaray karşısında sahaya sürmesi beklenen 11:
Altay, Szalai, Gustavo, Serdar, Ferdi, Osayi, Arao, Crespo, İrfan Can, King, Batshuayi.