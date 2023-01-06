Haberler Fenerbahçe Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Bu mücadele öncesi gözler Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'a çevrildi. Tecrübeli teknik adamın nasıl bir 11'le çıkacağı merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerde kadro yavaş yavaş netleşiyor. İşte Jesus'un muhtemel derbi 11'i... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 12:11
Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

Ülker Stadı'nda oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Fenerbahçe, bu sezon iç sahada etkili bir görüntü sergiledi.

Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

Deneyimli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona başlayan sarı-lacivertliler, hem ligde hem de Avrupa'da taraftarı önünde iyi bir oyun ortaya koydu.

Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

Sezona temmuz ayında UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesiyle başlayan sarı-lacivertliler, şu ana dek tüm kulvarlarda Kadıköy'de 16 müsabaka oynadı.

Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

Söz konusu süreçte 9 lig, 6 Avrupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Fenerbahçe, sadece 1 yenilgi yaşadı.

Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

Sarı-lacivertliler, bahsi geçen müsabakalarda ligde oynadığı 9 maçta 7 galibiyet elde ederken, birer beraberlik ve mağlubiyetle 22 puan topladı.

Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

Avrupa'da bu sezon ev sahibi olduğu 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile berabere biten karşılaşmanın uzatmalarında ise rakibine mağlup olmuştu.

Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

Sarı-lacivertliler, kupada ise iç sahada oynadığı tek maçını kazanarak tur atlamıştı.

Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

GOLSÜZ GEÇİRMİYOR

Fenerbahçe, bu sezon iç sahada en çok dikkati çeken istatistiğe ise gol yollarında imza attı.

Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

Sarı-lacivertliler, bahsi geçen 16 resmi müsabakanın tamamında en az 1 gol bulmayı başardı.

Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

Ligdeki 9 maçta taraftarını 26 kez güldüren Fenerbahçe, 2,8'lik bir gol ortalamasına ulaştı.

Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

Avrupa'da 6 maçta ise 15 gol bulan sarı-lacivertliler, 2,5 ortalamayla oynadı. Fenerbahçe, kupadaki tek maçında da 3 kez rakip fileleri sarstı.

Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

Sarı-lacivertliler, söz konusu bu istatistikle bu sezon taraftarı önünde tüm kulvarlarda 44 gol atarken, maç başına 2,7'lik rakama ulaşmayı bildi.

Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

İLK GOL ÖNEMLİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

Rekabette 29 yılı kapsayan son 58 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 12 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 24 karşılaşmayı kazandı.

Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 58 lig mücadelesinin 9'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.

Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Derbi öncesi en çok merak edilen konulardan biri de sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i...

Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

İşte Jesus'un Galatasaray karşısında sahaya sürmesi beklenen 11:

Kadro netleşiyor! İşte Jorge Jesus'un Galatasaray derbisi muhtemel 11'i

Altay, Szalai, Gustavo, Serdar, Ferdi, Osayi, Arao, Crespo, İrfan Can, King, Batshuayi.

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