Haberler Fenerbahçe "Kadife dokunuşlu"

"Kadife dokunuşlu"

Four Four Two, ‘yılın en heyecan verici’ 50 genç oyuncu listesini yayınladı. Arda Güler, 16’ncı sırada yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 06:50
"Kadife dokunuşlu"
İngilizlerin ünlü futbol dergisi Four Four Two, geleneksel yılın en heyecan verici 50 genç oyuncu listesini yayınladı. Fenerbahçeli Arda Güler, 16. sırada gösterildi. Arda için övgü dolu sözler kullanıldı. 17 yaşındaki genç yetenek için, "Topu aldığında her zaman en iyi yere gönderiyor. Kadife dokunuşlu sol ayaklı, topa sahip olduğunda saha 8k'ya giriyor gibi görünüyor. Böyle genç oyuncu için görüşü hayret verici ve teknik seviyesi mükemmel. Henüz yeterli süre alamıyor ancak Kevin De Bruyne'nin kalıbında saf bir makine gibi oynuyor. Büyük bir kulübün onunla imzalaması akıllıca olur" yorumu yapıldı... Listenin ilk sırasında Dortmund'dan Jude Bellingham yer aldı.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni yılın ilk transferini dünya yıldızıyla yapıyor! Patrick Van Aanholt’un yerine geliyor…
Pelin Akil dehşeti yaşamıştı! Güzel oyuncudan sağduyu çağrısı
İlk teklif geri çevrildi! İşte o rakam...
İşte Ozan Tufan pazarlığının detayları: Masadaki teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2 usta isimden derbi yorumu: Kim kazanır?
F.Bahçe Beko'da kabus gibi seri!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İki ismi övdü! "Müthiş oynadılar" İki ismi övdü! "Müthiş oynadılar" 07:41
Tempo artmalı Tempo artmalı 06:32
Yeni hakem listesi açıklandı! İşte o isimler... Yeni hakem listesi açıklandı! İşte o isimler... 01:08
Yeni hakem listesi açıklandı! İşte o isimler... Yeni hakem listesi açıklandı! İşte o isimler... 01:08
İlk teklif geri çevrildi! İşte o rakam... İlk teklif geri çevrildi! İşte o rakam... 01:04
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:04
Daha Eski
Dev maçta kazanan Manchester City! Dev maçta kazanan Manchester City! 01:01
Dev maçta kazanan Manchester City! Dev maçta kazanan Manchester City! 01:00
Toroğlu'dan flaş Abramovich iddiası! Toroğlu'dan flaş Abramovich iddiası! 00:55
Trabzonspor farklı kazandı! Trabzonspor farklı kazandı! 00:55
F.Bahçe Beko'da kabus gibi seri! F.Bahçe Beko'da kabus gibi seri! 00:55
Abdullah Avcı: Daha erken koparabilirdik! Abdullah Avcı: Daha erken koparabilirdik! 00:54