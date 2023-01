İngilizlerin ünlü futbol dergisi Four Four Two, geleneksel yılın en heyecan verici 50 genç oyuncu listesini yayınladı. Fenerbahçeli Arda Güler , 16. sırada gösterildi. Arda için övgü dolu sözler kullanıldı. 17 yaşındaki genç yetenek için, "Topu aldığında her zaman en iyi yere gönderiyor. Kadife dokunuşlu sol ayaklı, topa sahip olduğunda saha 8k'ya giriyor gibi görünüyor. Böyle genç oyuncu için görüşü hayret verici ve teknik seviyesi mükemmel. Henüz yeterli süre alamıyor ancak Kevin De Bruyne'nin kalıbında saf bir makine gibi oynuyor. Büyük bir kulübün onunla imzalaması akıllıca olur" yorumu yapıldı... Listenin ilk sırasında Dortmund'dan Jude Bellingham yer aldı.