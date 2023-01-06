Hedef yeni seri

Kanarya, Galatasaray karşısında Kadıköy'de yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor... Sarı-lacivertliler, iç sahada ezeli rakibi önünde 1999-2020 arasında 23 maç yenilmeyerek tarihi bir seriye (15G/8B) imza atmıştı. Şubat 2020'de 3-1'lik G.Saray galibiyeti ile bu periyot son buldu. 2016-22 arası Cimbom üst üste 4 maç Kadıköy'de yenilmedi. Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda geçen sezon 2-0 kazanarak evindeki 6 yıllık galibiyet hasretini bitirdi. Kanarya, pazar günü de kazanıp, G.Saray'a karşı yeni seri başlatmayı hedefliyor.
Kanarya, Galatasaray karşısında Kadıköy'de yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor... Sarı-lacivertliler, iç sahada ezeli rakibi önünde 1999-2020 arasında 23 maç yenilmeyerek tarihi bir seriye (15G/8B) imza atmıştı. Şubat 2020'de 3-1'lik G.Saray galibiyeti ile bu periyot son buldu. 2016-22 arası Cimbom üst üste 4 maç Kadıköy'de yenilmedi. Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda geçen sezon 2-0 kazanarak evindeki 6 yıllık galibiyet hasretini bitirdi. Kanarya, pazar günü de kazanıp, G.Saray'a karşı yeni seri başlatmayı hedefliyor.