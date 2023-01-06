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Fenerbahçe'nin transfer hedefiydi! Bertuğ Yıldırım'ın kararı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen genç forvet Bertuğ Yıldırım'ın transfer kararı belli oldu. Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer aldığı bilinen Bertuğ Yıldırım, geleceğine ilişkin son kararı verdi. İşte Bertuğ Yıldırım'ın transferine dair son yaşananlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 13:29
Fenerbahçe'nin transfer hedefiydi! Bertuğ Yıldırım'ın kararı belli oldu

BERTUĞ'UN İLK TERCİHİ AVRUPA
20 yaşındaki golcü Bertuğ Yıldırım, kariyerine şu anda Süper Lig ekibi Hatayspor'da devam ediyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefiydi! Bertuğ Yıldırım'ın kararı belli oldu

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu gündeme gelen futbolcunun transferde ilk tercihi Avrupa'da kariyerine devam edebilmek.

Fenerbahçe'nin transfer hedefiydi! Bertuğ Yıldırım'ın kararı belli oldu

3 ÜLKEDEN İZLEDİLER
Babası da eski bir futbolcu olan Bertuğ Özgür Yıldırım'a Avrupa'dan 3 ülkeden yakın takip söz konusu.

Fenerbahçe'nin transfer hedefiydi! Bertuğ Yıldırım'ın kararı belli oldu

Takvim'in haberine göre, futbolcuya ilgi gösteren kulüpler olsa da kulübe henüz resmi bir teklif yapılmadı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefiydi! Bertuğ Yıldırım'ın kararı belli oldu

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
1.86 boyundaki futbolcu, santrfor mevkisinin dışında sağ açık ve sol açıkta da oynayabiliyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefiydi! Bertuğ Yıldırım'ın kararı belli oldu

Bertuğ Yıldırım'ın, kulübü Hatayspor ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefiydi! Bertuğ Yıldırım'ın kararı belli oldu

FATİH TERİM'İN İLGİSİNİ ÇEKMİŞTİ
Bertuğ Yıldırım, Sarıyer'de forma giydiği dönemde oyuncuyu Galatasaray ve Beşiktaş da gündemine almıştı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefiydi! Bertuğ Yıldırım'ın kararı belli oldu

Yaklaşık 3 sene önce Galatasaray'da teknik direktör koltuğunda Fatih Terim otururken, Cimbom oyuncuyla ilgilenmiş ancak transfer süreci devam etmemişti.

Fenerbahçe'nin transfer hedefiydi! Bertuğ Yıldırım'ın kararı belli oldu

VOLKAN DEMİREL'İN GÖZBEBEĞİ
Bu arada Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve ekibi, genç golcü ile zaman zaman birebir görüşmeler yapıyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefiydi! Bertuğ Yıldırım'ın kararı belli oldu

Volkan Demirel'in, 'Haaland ya da Zlatan gibi olabilecek bir potansiyel' dediği Bertuğ'a gelişimi açısından da tavsiyeler verdiği biliniyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefiydi! Bertuğ Yıldırım'ın kararı belli oldu

BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR?
Bertuğ Özgür Yıldırım 12 Ocak 2002 yılından İstanbul Kâğıthane'de dünyaya geldi.

Fenerbahçe'nin transfer hedefiydi! Bertuğ Yıldırım'ın kararı belli oldu

Türk futbolcu Bertuğ Yıldırım, üst düzey kariyerine 2018'de TFF İkinci Lig'de başladı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefiydi! Bertuğ Yıldırım'ın kararı belli oldu

Haziran 2021'de Hatayspor'a transfer oldu.

Fenerbahçe'nin transfer hedefiydi! Bertuğ Yıldırım'ın kararı belli oldu

Şu anda Hatayspor'da forvet pozisyonunda görev yapmaktadır.

Fenerbahçe'nin transfer hedefiydi! Bertuğ Yıldırım'ın kararı belli oldu

DEMİREL ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Bertuğ hakkında şu sözleri sarf etmişti:

Fenerbahçe'nin transfer hedefiydi! Bertuğ Yıldırım'ın kararı belli oldu

"Hatay'a geldiğimizde de Bertuğ örneğini vereceğim. Bertuğ 20 yaşında bir genç. Ama acayip bir fizik kalitesi, acayip bir bitiriciliği, acayip bir enerjisi, bitmek bilmeyen bir gücü var. Bunu çok iyi kullanırsa onda da çok iyi bir mesafe kat edeceğiz. Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrfor olacak. Haaland, Ibrahimoviç...

Fenerbahçe'nin transfer hedefiydi! Bertuğ Yıldırım'ın kararı belli oldu

Bu seviyelerin oyuncusu olabilecek bir oyuncudan bahsediyorum. Eğer dediklerimizi yaparsa... Biz yolu göstereceğiz. Bertuğ da yürürse eğer o da Türk futbolu adına çok büyük kazanç olacaktır."

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