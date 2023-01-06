Fenerbahçe'nin transfer hedefiydi! Bertuğ Yıldırım'ın kararı belli oldu

"Hatay'a geldiğimizde de Bertuğ örneğini vereceğim. Bertuğ 20 yaşında bir genç. Ama acayip bir fizik kalitesi, acayip bir bitiriciliği, acayip bir enerjisi, bitmek bilmeyen bir gücü var. Bunu çok iyi kullanırsa onda da çok iyi bir mesafe kat edeceğiz. Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrfor olacak. Haaland, Ibrahimoviç...