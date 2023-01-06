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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları devam ediyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de hafta sonu Galatasaray'la kritik bir derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 14:34
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

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