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Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e uyarı!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, yeniden zirveye çıkma yolunda önemli bir derb oynyacak. Fenerbahçe, Galatasaray ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Fenerbahçe cephesinde Teknik Direktör Jorge Jesus, Serdar Aziz ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 16:19
Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e uyarı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Milli stoper Serdar Aziz ile derbi öncesi özel bir görüşme yaptı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e uyarı!

Pazar günü ezeli rakibini konuk edecek olan sarı lacivertlilerde Portekizli teknik adam, sistem değişikliğine gidecek.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e uyarı!

Bu sezon zorluk seviyesi yüksek maçların tamamında olduğu gibi 3'lü savunmaya dönecek.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e uyarı!

Jesus; Szalai ve Henrique'nin yanında Serdar Aziz'i kullanacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e uyarı!

Başarılı hoca, mücadele öncesi tecrübeli oyuncuyla görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e uyarı!

Jesus, özellikle Serdar'dan risksiz bir oyun oynamasını istedi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e uyarı!

İLK DEĞİŞEN İSİM SERDAR AZİZ!
Portekizli teknik adam Jorge Jesus, bu sezon zorlu maçlarda hep 3'lü savunmayı tercih etti.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e uyarı!

Jesus'un; Konyaspor, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında ağırlıklı olarak Szalai-Henrique-Serdar üçlüsüyle maça başladı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e uyarı!

Portekizli hocanın, bu geleneği Galatasaray maçında da devam ettireceği belirtildi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e uyarı!

Ancak bu kritik maçlar sonrası 2 stopere geçişlerde kesik yiyen ismin Serdar Aziz olması dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e uyarı!

Beşiktaş maçı sonrası Fatih Karagümrük mücadelesinde ve Trabzonspor maçı sonrası Hatayspor mücadelesinde Serdar yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e uyarı!

Milli stoperin Giresunspor ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçta yenen gollerde fahiş hatalar yapması da taraftarlar tarafından eleştirilmişti.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e uyarı!

"SON ŞANSIN OLACAK"
Bu sezon kritik maçlarda galibiyet çıkarmakta zorlanan ve yalnızca Başakşehir'i o da son dakikalarda gelen golle yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, iç sahada kaybetmek istemediği Galatasaray'a karşı yine bu sistemi uygulayacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e uyarı!

Jorge Jesus, derbi çalışmalarında Serdar Aziz ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e uyarı!

Akşam'ın haberine göre sarı lacivertlilerin hocası, tecrübeli oyuncuyu özel olarak uyardı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e uyarı!

Jesus yaptığı konuşmada şu sözleri sarf etti:

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e uyarı!

"Senin pozisyonunda bir oyuncunun yapacağı hatalar takımı direkt olarak etkiliyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e uyarı!

Bu maçta risksiz bir oyun oynamanı ve gerçek kaliteni göstermeni bekliyorum"

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