Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e uyarı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Milli stoper Serdar Aziz ile derbi öncesi özel bir görüşme yaptı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Milli stoper Serdar Aziz ile derbi öncesi özel bir görüşme yaptı.
Pazar günü ezeli rakibini konuk edecek olan sarı lacivertlilerde Portekizli teknik adam, sistem değişikliğine gidecek.
Bu sezon zorluk seviyesi yüksek maçların tamamında olduğu gibi 3'lü savunmaya dönecek.
Jesus; Szalai ve Henrique'nin yanında Serdar Aziz'i kullanacak.
Başarılı hoca, mücadele öncesi tecrübeli oyuncuyla görüşme gerçekleştirdi.
Jesus, özellikle Serdar'dan risksiz bir oyun oynamasını istedi.
İLK DEĞİŞEN İSİM SERDAR AZİZ!
Portekizli teknik adam Jorge Jesus, bu sezon zorlu maçlarda hep 3'lü savunmayı tercih etti.
Jesus'un; Konyaspor, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında ağırlıklı olarak Szalai-Henrique-Serdar üçlüsüyle maça başladı.
Portekizli hocanın, bu geleneği Galatasaray maçında da devam ettireceği belirtildi.
Ancak bu kritik maçlar sonrası 2 stopere geçişlerde kesik yiyen ismin Serdar Aziz olması dikkat çekiyor.
Beşiktaş maçı sonrası Fatih Karagümrük mücadelesinde ve Trabzonspor maçı sonrası Hatayspor mücadelesinde Serdar yedek kulübesinde başladı.
Milli stoperin Giresunspor ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçta yenen gollerde fahiş hatalar yapması da taraftarlar tarafından eleştirilmişti.
"SON ŞANSIN OLACAK"
Bu sezon kritik maçlarda galibiyet çıkarmakta zorlanan ve yalnızca Başakşehir'i o da son dakikalarda gelen golle yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, iç sahada kaybetmek istemediği Galatasaray'a karşı yine bu sistemi uygulayacak.
Jorge Jesus, derbi çalışmalarında Serdar Aziz ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Akşam'ın haberine göre sarı lacivertlilerin hocası, tecrübeli oyuncuyu özel olarak uyardı.
Jesus yaptığı konuşmada şu sözleri sarf etti:
"Senin pozisyonunda bir oyuncunun yapacağı hatalar takımı direkt olarak etkiliyor.
Bu maçta risksiz bir oyun oynamanı ve gerçek kaliteni göstermeni bekliyorum"
Fenerbahçe ve Galatasaray, 8 Ocak Pazar günü karşı karşıya gelecek.
Mücadele, saat 19.00'da başlayacak.