Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e uyarı!

"SON ŞANSIN OLACAK"

Bu sezon kritik maçlarda galibiyet çıkarmakta zorlanan ve yalnızca Başakşehir'i o da son dakikalarda gelen golle yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, iç sahada kaybetmek istemediği Galatasaray'a karşı yine bu sistemi uygulayacak.