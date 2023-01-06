Favori F.Bahçe

İddaa derbinin oranlarını belirledi. Taraftarı önünde oynayacak Fenerbahçe favori gösterildi. Sarı-lacivertli takımın galibiyetine 1.98 oran belirlendi. Galatasaray'ın deplasmanda galibiyet oranı 3.06 oldu. Beraberlik ihtimaline ise 3.32 oran verilecek.
İddaa derbinin oranlarını belirledi. Taraftarı önünde oynayacak Fenerbahçe favori gösterildi. Sarı-lacivertli takımın galibiyetine 1.98 oran belirlendi. Galatasaray'ın deplasmanda galibiyet oranı 3.06 oldu. Beraberlik ihtimaline ise 3.32 oran verilecek.