Arao&Aziz’e tedavi

Derbi hazırlıkları devam etti. Jesus yönetimindeki idmanda taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antalyaspor maçında dar be alan Willian Arao ve Serdar Aziz tedavileri sebebiyle idmanda yer almadı. Dinlendirilen ikilinin durumları bugün netleşecek. Joao Pedro ise uzun süre sonra bireysel düz koşu yaptı.
Derbi hazırlıkları devam etti. Jesus yönetimindeki idmanda taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antalyaspor maçında dar be alan Willian Arao ve Serdar Aziz tedavileri sebebiyle idmanda yer almadı. Dinlendirilen ikilinin durumları bugün netleşecek. Joao Pedro ise uzun süre sonra bireysel düz koşu yaptı.