Valencia alarmı

Dizindeki ağrılar nedeni ile Atakaş Hatayspor ve Antalyaspor maçlarında dinlendirilen Enner Valencia'nın Galatasaray derbisinde kadroda yerini alması bekleniyor... Ancak Jesus'un uyumları ve yakaladıkları form nedeni ile sahaya yine Batshuayi ve King ikilisi ile çıkması yüksek olasılık.
Dizindeki ağrılar nedeni ile Atakaş Hatayspor ve Antalyaspor maçlarında dinlendirilen Enner Valencia'nın Galatasaray derbisinde kadroda yerini alması bekleniyor... Ancak Jesus'un uyumları ve yakaladıkları form nedeni ile sahaya yine Batshuayi ve King ikilisi ile çıkması yüksek olasılık.