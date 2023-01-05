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Sol beke Alex Sandro teklifi

İtalyan basını, Juventus'un sözleşme yenilemeyi düşünmediği Alex Sandro'nun menajerinin, Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştüğünü yazdı... Brezilyalı sol bekin, sezon sonu bonservissiz transferinin konuşulduğu ifade edildi. Juventus ile kontratı sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki Sandro bu sezon 17 maçta oynadı, 1 asist yaptı. Brezilya Milli Takımı'nda 40 kez forma giyen (2 gol) Alex Sandro, 2015'te Porto'dan 28 milyon euro'ya Juventus'a gitmişti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Sol beke Alex Sandro teklifi
İtalyan basını, Juventus'un sözleşme yenilemeyi düşünmediği Alex Sandro'nun menajerinin, Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştüğünü yazdı... Brezilyalı sol bekin, sezon sonu bonservissiz transferinin konuşulduğu ifade edildi. Juventus ile kontratı sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki Sandro bu sezon 17 maçta oynadı, 1 asist yaptı. Brezilya Milli Takımı'nda 40 kez forma giyen (2 gol) Alex Sandro, 2015'te Porto'dan 28 milyon euro'ya Juventus'a gitmişti.
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