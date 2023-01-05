Rakip Kaunas

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 17'nci ve ilk devrenin son haftasında bu akşam Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımına konuk olacak. 21.00'de başlayacak karşılaşma S Sport'tan yayınlanacak. Son 4 maçını kaybeden Kanarya, 10 galibiyet ile 5. sırada yer alıyor. 8 kez kazanan Kaunas ise 9'uncu... Bjelica, Jekiri ve Biberovic forma giyemeyecek.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 17'nci ve ilk devrenin son haftasında bu akşam Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımına konuk olacak. 21.00'de başlayacak karşılaşma S Sport'tan yayınlanacak. Son 4 maçını kaybeden Kanarya, 10 galibiyet ile 5. sırada yer alıyor. 8 kez kazanan Kaunas ise 9'uncu... Bjelica, Jekiri ve Biberovic forma giyemeyecek.