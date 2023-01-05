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Rakip Kaunas

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 17'nci ve ilk devrenin son haftasında bu akşam Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımına konuk olacak. 21.00'de başlayacak karşılaşma S Sport'tan yayınlanacak. Son 4 maçını kaybeden Kanarya, 10 galibiyet ile 5. sırada yer alıyor. 8 kez kazanan Kaunas ise 9'uncu... Bjelica, Jekiri ve Biberovic forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Rakip Kaunas
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 17'nci ve ilk devrenin son haftasında bu akşam Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımına konuk olacak. 21.00'de başlayacak karşılaşma S Sport'tan yayınlanacak. Son 4 maçını kaybeden Kanarya, 10 galibiyet ile 5. sırada yer alıyor. 8 kez kazanan Kaunas ise 9'uncu... Bjelica, Jekiri ve Biberovic forma giyemeyecek.
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