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FENERBAHÇE HABERİ: El Yamiq'in menajerinden transfer sözleri!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin El Yamiq transferinde rakipleri artıyor. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'yla gösterdiği performansla dikkat çeken 30 yaşındaki oyuncu vitrin yaptı. Avrupa'dan birçok takımın peşinde olduğu El Yamiq ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Başarılı oyuncunun menajeri transferle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 10:23
FENERBAHÇE HABERİ: El Yamiq'in menajerinden transfer sözleri!

Savunma hattına takviye yapmayı amaçlayan Fenerbahçe'de temaslar hızlandı.

FENERBAHÇE HABERİ: El Yamiq'in menajerinden transfer sözleri!

Sarı-lacivertlilerin listesinde öne çıkan isimler Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın ve Faslı stoper El-Yamiq oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: El Yamiq'in menajerinden transfer sözleri!

Teknik direktör Jorge Jesus'un Faslı savunmacının transferi için çok istekli olduğu vurgulanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: El Yamiq'in menajerinden transfer sözleri!

Kanarya'nın kadrosuna katmak istediği oyuncular arasında bulunan El-Yamiq ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: El Yamiq'in menajerinden transfer sözleri!

Fenerbahçe'nin gözdesi konumunda olan 30 yaşındaki oyuncunun Avrupa'dan birçok talibi var.

FENERBAHÇE HABERİ: El Yamiq'in menajerinden transfer sözleri!

El Yamiq, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: El Yamiq'in menajerinden transfer sözleri!

Katar'da düzenlenen turnuvada Fas yarı finale kadar gelerek büyük bir başarıya imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ: El Yamiq'in menajerinden transfer sözleri!

Başarılı oyuncu, Katar'da Fas'ın oynadığı 7 maçın 6'sında süre aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: El Yamiq'in menajerinden transfer sözleri!

El Yamiq, savunma kurgusuyla öne çıkan Fas Milli Takımı'nın önemli bir parçası konumunda.

FENERBAHÇE HABERİ: El Yamiq'in menajerinden transfer sözleri!

Valladolid forması giyen 30 yaşındaki oyuncunun yeni adresi merak konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: El Yamiq'in menajerinden transfer sözleri!

Fenerbahçe ile birlikte Lokomotiv Moskova, Lorient, Sampdoria ve Spartak'ın transferde devrede olduğu öne sürülüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: El Yamiq'in menajerinden transfer sözleri!

MENAJERİ İLGİYİ DOĞRULADI!
El-Yamiq'in menajeri Andrea D'Amico, oyuncusunun transferiyle ilgili konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: El Yamiq'in menajerinden transfer sözleri!

RB Sport'a ropörtaj veren D'Amico, Spartak'ın El-Yamiq'e ilgisinin devam ettiğini söyledi.

FENERBAHÇE HABERİ: El Yamiq'in menajerinden transfer sözleri!

El Yamiq bu sezon İspanya La Liga'da 8 karşılaşmada görev aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: El Yamiq'in menajerinden transfer sözleri!

Stoper bölgesinde görev yapan başarılı oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERİ: El Yamiq'in menajerinden transfer sözleri!

Faslı oyuncu, ülkesinin milli takımında 25 maçta sahaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: El Yamiq'in menajerinden transfer sözleri!

Bu müsabakalarda 2 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ: El Yamiq'in menajerinden transfer sözleri!

Güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösteriliyor.

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