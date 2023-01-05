FENERBAHÇE HABERİ: El Yamiq'in menajerinden transfer sözleri!

Savunma hattına takviye yapmayı amaçlayan Fenerbahçe'de temaslar hızlandı.
Savunma hattına takviye yapmayı amaçlayan Fenerbahçe'de temaslar hızlandı.
Sarı-lacivertlilerin listesinde öne çıkan isimler Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın ve Faslı stoper El-Yamiq oldu.
Teknik direktör Jorge Jesus'un Faslı savunmacının transferi için çok istekli olduğu vurgulanıyor.
Kanarya'nın kadrosuna katmak istediği oyuncular arasında bulunan El-Yamiq ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin gözdesi konumunda olan 30 yaşındaki oyuncunun Avrupa'dan birçok talibi var.
El Yamiq, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
Katar'da düzenlenen turnuvada Fas yarı finale kadar gelerek büyük bir başarıya imza attı.
Başarılı oyuncu, Katar'da Fas'ın oynadığı 7 maçın 6'sında süre aldı.
El Yamiq, savunma kurgusuyla öne çıkan Fas Milli Takımı'nın önemli bir parçası konumunda.
Valladolid forması giyen 30 yaşındaki oyuncunun yeni adresi merak konusu oldu.
Fenerbahçe ile birlikte Lokomotiv Moskova, Lorient, Sampdoria ve Spartak'ın transferde devrede olduğu öne sürülüyor.
MENAJERİ İLGİYİ DOĞRULADI!
El-Yamiq'in menajeri Andrea D'Amico, oyuncusunun transferiyle ilgili konuştu.
RB Sport'a ropörtaj veren D'Amico, Spartak'ın El-Yamiq'e ilgisinin devam ettiğini söyledi.
El Yamiq bu sezon İspanya La Liga'da 8 karşılaşmada görev aldı.
Stoper bölgesinde görev yapan başarılı oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Faslı oyuncu, ülkesinin milli takımında 25 maçta sahaya çıktı.
Bu müsabakalarda 2 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösteriliyor.
El Yamiq, Genoa, Perugia ve Real Zaragoza'da da forma giydi.
Kariyerinde 196 maça çıkan tecrübeli savunmacı, 13 gol kaydetti.