Biletler bugün satışta

Derbi biletlerinin üyelere öncelikli olarak satışına bugün başlanıyor. En düşük fiyat 450 TL. Alımlar 1 biletle sınırlı. Genel satış cumartesi günü 11.00'de başlayacak. Pazar günü oynanacak karşılaşmada Ülker Stadı'nda yaklaşık 50 bin taraftar o lması bekleniyor.
Derbi biletlerinin üyelere öncelikli olarak satışına bugün başlanıyor. En düşük fiyat 450 TL. Alımlar 1 biletle sınırlı. Genel satış cumartesi günü 11.00'de başlayacak. Pazar günü oynanacak karşılaşmada Ülker Stadı'nda yaklaşık 50 bin taraftar o lması bekleniyor.