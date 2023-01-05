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Batshuayi kasırgası

F.Bahçe transfer ettiğinde dudak bükülen Belçikalı forvet 17 maçta 13 gole ulaştı... Derbide de en büyük koz olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Batshuayi kasırgası
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi rüzgarı esiyor... Belçikalı golcü, Antalyaspor'a attığı 2 golle birlikte 17 maçta 13 gole ulaştı. Son 4 resmi karşılaşmada 5 kez fileleri sarsan oyuncunun formu Galatasaray derbisi öncesi teknik heyeti mutlu etti... Süper Lig'e geldiği 2021/22 sezonundan bu yana en fazla "2+" gol atan (6 kez) isim olan Michy, son iki sezonda bunu en fazla başaran oyuncu konumunda. Ligde çektiği 18 şutun 8'ini gole çeviren yıldız '2.3 şutta bir gol' gibi inanılmaz bir yüzde yakaladı... Batshuayi, Galatasaray derbisinde de 3 puan almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

DURDURULAMIYOR

Belçika basını, Batshuayi'yi yine manşetlerine taşıdı... SPORZA: 7 dakikada attığı 2 golle Batshuayi, yine Fenerbahçe için altın değerinde / RTBF: Michy son sürat: Batsman'den maç sonucu tayin eden 2 gol daha / RTL: Batshuayi durdurulamaz görünüyor. Bir maçta daha duble yaptı.
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