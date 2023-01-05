3 puandan fazlası!

Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi... Giresunspor ve Trabzonspor yenilgilerinin ardından üst üste Hatayspor ve Antalyaspor galibiyetleri ile yeniden yükselişe geçen sarı-lacivertliler, ezeli rakibini de devirip tekrar zirveye kurulmak istiyor... Derbi Jorge Jesus için de önemli. Portekizli hoca "3 puan değerinde normal bir maç" dese de kötü bir sonuçta Türkiye'deki derbi karnesi olumsuz etkilenecek. Jesus şu ana kadar Süper Lig'de çıktığı iki büyük maçta Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.



Trabzonspor'a ise deplasmanda 2-0 mağlup oldu... Jesus'un hedefi Galatasaray'ı devirip hem yarışta avantaj sağlamak hem de Türkiye'deki ilk derbi zaferini elde etmek... Bu kez taraftarı önünde oynayacak Kanarya'da tüm planlar 3 puan üstüne yapılıyor. Teknik ekip, G.Saray'ın eksik yönlerini oyunculara aktarmaya başladı. Ankaragücü ile dün oynadığı maç da yakın takibe alındı... Bu arada F.Bahçe, Antalyaspor maçındaki saha olayları ve kötü tezahürattan PFDK'ya sevk edildi.