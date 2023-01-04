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Fenerbahçe ve Antalyaspor PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Fraport TAV Antalyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 18:23
Fenerbahçe ve Antalyaspor PFDK'ye sevk edildi!

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle iki kulübün de disipline gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle, Fenerbahçe'nin ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk'in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği ifade edildi.

Atakaş Hatayspor ile yapılan maçta kırmızı kart gören HangiKredi Ümraniyesporlu oyuncu Allyson Santos'un da kural dışı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

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