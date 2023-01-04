Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazırlanıyor!

Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazırlanıyor!

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sakatlığı geçen Enner Valencia da takımla çalıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 21:13
Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazırlanıyor!

Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden sarı-lacivertli takımda gözler Galatasaray derbisine çevrildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda pas ve şut organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Antalyaspor ile yapılan maça ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı geçen Enner Valencia da takımla çalıştı.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak. Norveçli futbolcu Joshua King, idmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den taraftarlarına yeni yıl hediyesi! Galatasaray’ın da peşinden koştuğu dünya yıldızı için ilk teklif yapıldı…
17 yıl önce kaybetmişti... Anne özlemiyle yanıp tutuşan Sibel Can’dan kahreden paylaşım! Gören hem şaşırıp hem hüzünlendi...
F.Bahçe'de stopere yeni aday!
G.Saray'da Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe ve Antalyaspor PFDK'ye sevk edildi!
Fenerbahçe'nin derbi fiyatları belli oldu!
En düşük memur maaşı ne kadar oldu 2023?
Son dakika memur ve emekli maaşına ek zam!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan penaltı tepkisi! G.Saray'dan penaltı tepkisi! 21:15
Fenerbahçe'ye derbi müjdesi! Fenerbahçe'ye derbi müjdesi! 21:13
Toroğlu'dan G.Saraylı yıldıza övgü dolu sözler! Toroğlu'dan G.Saraylı yıldıza övgü dolu sözler! 21:10
Lazio'ya bir şok daha! Lazio'ya bir şok daha! 21:00
Roma 3 puanı hatırladı! Roma 3 puanı hatırladı! 20:58
PSG'de Neymar için "veda" kararı! PSG'de Neymar için "veda" kararı! 19:42
Daha Eski
G.Saray'da Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! G.Saray'da Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! 19:39
Doğukan Sinik Hull City'den ayrılabilir! Doğukan Sinik Hull City'den ayrılabilir! 19:39
Kasımpaşa Alanyaspor'u mağlup etti! Kasımpaşa Alanyaspor'u mağlup etti! 19:05
F. Karagümrük Kayseri'de kazandı! F. Karagümrük Kayseri'de kazandı! 19:03
Atalanta 1 puanı uzatmalarda kurtardı! Atalanta 1 puanı uzatmalarda kurtardı! 18:31
F.Bahçe ve Antalyaspor PFDK'ye sevk edildi! F.Bahçe ve Antalyaspor PFDK'ye sevk edildi! 18:22