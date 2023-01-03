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Jorge Jesus Antalyaspor Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu!

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan başladı. Günün son maçında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 19:37 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 19:42
Jorge Jesus Antalyaspor Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu!

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan başladı. Günün son maçında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

Rakibimiz hakkında bildiğimiz şeyler: iyi oyunculara sahip bir takım, oynadıkları oyun ve takım bulunduğu yeri hakketmiyor. Bizim için zor bir maç olacak, Süper Lig'deki her maç gibi. Önemli bir deplasman maçı. Luiz'i Brezilya'dan biliyordum zaten, Wright gibi iyi oyuncuya sahipler ABD Milli Takımı'nda görev aldı. Bütün zorlukları yenip 3 puanı almak istiyoruz.

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