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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Galatasaray derbisi hakkında dikkat çeken sözler!

Fenerbahçe Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından takımın teknik direktörü Jorge Jesus'un gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisi ile ilgili sözleri gündeme oturdu. İşte teknik adamın açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 23:18
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Galatasaray derbisi hakkında dikkat çeken sözler!

Fenerbahçe Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup ederken mücadele sonrası Jorge Jesus'tan flaş açıklamalar geldi. Teknik adamın Galatasaray sözleri büyük yankı uyandırdı.

İŞTE JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI

Jorge Jesus Galatasaray derbisi hakkında, "Galatasaray maçı bizim için diğer maçlarla aynı değerde. 3 puan değerinde normal bir maç. Ne daha az, ne daha fazla puan. Tüm rakiplere saygı duyuyorum. Galatasaray'a da saygı duyuyorum. Oynadığımız her maç 3 puan değerinde. Ben bu maça da normal maç gözüyle bakarım. Barcelona, Real Madrid ile de oynasak aynı düşüncede olurum. Çünkü, her maç 3 puan.

Valencia, Galatasaray maçında iyileşmiş olacak. Pedro'nun biraz daha zamana ihtiyacı var. Luan iyileşmeye yakın ama henüz hazır değil." ifadelerine yer verdi.

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