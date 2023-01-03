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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Antalyaspor maçı sonrası flaş sözler!

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Antalyaspor'un konuğu oldu. Kritik maçta sarı lacivertliler rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte Portekizli hocanın sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 22:43 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 22:50
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Antalyaspor maçı sonrası flaş sözler!

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadeleden sarı-lacivertliler 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelede tartışmalı pozisyonlar yaşanırken Jorge Jesus'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE JESUS'UN MAÇ SONRASI SÖZLERİ

Jorge Jesus maç öncesi açıklamasında, "Maçtan önce de belirttiğimiz gibi rakibimiz zor bir takım. Golden sonra bizim için zor oldu. Saha rezalet ve utanç vericiydi, bu sahada oynamak çok zordu. 3. golümüz neden iptal oldu onu anlayamadım. Golü verseydi maç kopacaktı. Antalyaspor'un golünü VAR doğru bir karar verdi, rakip oyuncu Osayi'yi engelledi ve doğru karar verdi. Kutluyorum. Ama Rossi'nin golü neden iptal oldu bilmiyorum.

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