Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Antalyaspor maçı sonrası flaş sözler!

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadeleden sarı-lacivertliler 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelede tartışmalı pozisyonlar yaşanırken Jorge Jesus'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE JESUS'UN MAÇ SONRASI SÖZLERİ

Jorge Jesus maç öncesi açıklamasında, "Maçtan önce de belirttiğimiz gibi rakibimiz zor bir takım. Golden sonra bizim için zor oldu. Saha rezalet ve utanç vericiydi, bu sahada oynamak çok zordu. 3. golümüz neden iptal oldu onu anlayamadım. Golü verseydi maç kopacaktı. Antalyaspor'un golünü VAR doğru bir karar verdi, rakip oyuncu Osayi'yi engelledi ve doğru karar verdi. Kutluyorum. Ama Rossi'nin golü neden iptal oldu bilmiyorum.