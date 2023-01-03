Cafu'dan Jorge Jesus ve Brezilya Milli Takım açıklaması! "Portekiz'in daha fazla ihtiyacı yok muydu?"

Fenerbahçe'nin kurt hocası Jorge Jesus'un adı, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya'nın Hırvatistan'a elenmesiyle beraber, sıkça Sambacılar ile anılmaya başlanmıştı.
Fenerbahçe'nin kurt hocası Jorge Jesus'un adı, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya'nın Hırvatistan'a elenmesiyle beraber, sıkça Sambacılar ile anılmaya başlanmıştı.
Brezilya basınında, Jorge Jesus'un da Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek istediği iddia ediliyordu.
Hatta Jesus'un, Brezilya Milli Takım için hayaller kurduğu da aktarılıyordu.
Konuya ilişkin Brezilyalı efsane Cafu konuştu.
Milan formasıyla sayısız başarılar yakalayan Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası da kazanan Cafu, Jorge Jesus'u ülkesi için yetersiz bulduğunu ima etti.
Cafu, Jesus ile beraber başka adaylar hakkında da konuştu.
"ANCELOTTI YETENEKLİ"
Brezilyalı efsane, Ancelotti'ye dair şu sözleri sarf etti:
"Yetenekli ve işinde yetkin bir hoca. İtalyan takımlarıyla yaptıklarını biliyorum. İtalya Milli Takımı başında görmek istediğim bir antrenör.
Bence yeteneklerini gösterebilmesi için, İtalya Milli Takımı'nda görev almalı."
"BREZİLYA'YI, BREZİLYALI YÖNETMELİ"
Cafu konuşmasının devamında, şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir zaman, Abel'in adını, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçmesi için anıldığını duymadım.
Bir kulübe hocalık yapmak, Brezilya Milli Takımı'na liderlik yapmaktan farklıdır. Bunlar farklı sorumluluklar gerektiriyor.
Brezilya Milli Takımı'nın komutasını, bir Brezilyalıya vermeliyiz.
Ben, Rogerio Ceni veya Fernando Diniz'e yetki verilmesini sağlardım."
"PORTEKİZ'İN JESUS'A DAHA FAZLA İHTİYACI YOK MUYDU?"
Öte yandan Cafu, Jorge Jesus hakkında şu şekilde konuştu:
"Birçok uluslararası futbol ligini ve medyasını takip ediyorum.
Jorge Jesus'un adı; şimdiye dek tek bir dünya şampiyonluğu dahi bulunmayan Portekiz ile anılmadı.
Brezilya'nın, 5 dünya şampiyonluğu var.
Portekiz Milli Takımı'nın, Jorge Jesus'a, Brezilya'dan daha fazla ihtiyacı yok muydu?."
Jorge Jesus'un, Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
Brezilyalı efsane Cafu, kariyeri boyunca 426 maça çıkmış, 16 gol 58 asist yapmıştı.
Cafu, Brezilya Milli Takımı ile de 143 maçta 5 gol kaydetti.