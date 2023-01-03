Haberler Fenerbahçe Cafu'dan Jorge Jesus ve Brezilya Milli Takım açıklaması! "Portekiz'in daha fazla ihtiyacı yok muydu?"

Cafu'dan Jorge Jesus ve Brezilya Milli Takım açıklaması! "Portekiz'in daha fazla ihtiyacı yok muydu?"

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un adı, uzun süredir Brezilya Milli Takımı ile anılırken, konuya ilişkin Brezilyalı efsane futbolcu Cafu konuştu. Bir Youtube kanalına açıklamalarda bulunan Cafu, Jorge Jesus'u Brezilya Milli Takımı için yetersiz gördüğü imasında bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 11:14 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 11:28
Cafu'dan Jorge Jesus ve Brezilya Milli Takım açıklaması! "Portekiz'in daha fazla ihtiyacı yok muydu?"

Konuya ilişkin Brezilyalı efsane Cafu konuştu.

Cafu'dan Jorge Jesus ve Brezilya Milli Takım açıklaması! "Portekiz'in daha fazla ihtiyacı yok muydu?"

Milan formasıyla sayısız başarılar yakalayan Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası da kazanan Cafu, Jorge Jesus'u ülkesi için yetersiz bulduğunu ima etti.

Cafu'dan Jorge Jesus ve Brezilya Milli Takım açıklaması! "Portekiz'in daha fazla ihtiyacı yok muydu?"

Cafu, Jesus ile beraber başka adaylar hakkında da konuştu.

Cafu'dan Jorge Jesus ve Brezilya Milli Takım açıklaması! "Portekiz'in daha fazla ihtiyacı yok muydu?"

"ANCELOTTI YETENEKLİ"
Brezilyalı efsane, Ancelotti'ye dair şu sözleri sarf etti:

Cafu'dan Jorge Jesus ve Brezilya Milli Takım açıklaması! "Portekiz'in daha fazla ihtiyacı yok muydu?"

"Yetenekli ve işinde yetkin bir hoca. İtalyan takımlarıyla yaptıklarını biliyorum. İtalya Milli Takımı başında görmek istediğim bir antrenör.

Cafu'dan Jorge Jesus ve Brezilya Milli Takım açıklaması! "Portekiz'in daha fazla ihtiyacı yok muydu?"

Bence yeteneklerini gösterebilmesi için, İtalya Milli Takımı'nda görev almalı."

Cafu'dan Jorge Jesus ve Brezilya Milli Takım açıklaması! "Portekiz'in daha fazla ihtiyacı yok muydu?"

"BREZİLYA'YI, BREZİLYALI YÖNETMELİ"
Cafu konuşmasının devamında, şu ifadeleri kullandı:

Cafu'dan Jorge Jesus ve Brezilya Milli Takım açıklaması! "Portekiz'in daha fazla ihtiyacı yok muydu?"

"Hiçbir zaman, Abel'in adını, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçmesi için anıldığını duymadım.

Cafu'dan Jorge Jesus ve Brezilya Milli Takım açıklaması! "Portekiz'in daha fazla ihtiyacı yok muydu?"

Bir kulübe hocalık yapmak, Brezilya Milli Takımı'na liderlik yapmaktan farklıdır. Bunlar farklı sorumluluklar gerektiriyor.

Cafu'dan Jorge Jesus ve Brezilya Milli Takım açıklaması! "Portekiz'in daha fazla ihtiyacı yok muydu?"

Brezilya Milli Takımı'nın komutasını, bir Brezilyalıya vermeliyiz.

Cafu'dan Jorge Jesus ve Brezilya Milli Takım açıklaması! "Portekiz'in daha fazla ihtiyacı yok muydu?"

Ben, Rogerio Ceni veya Fernando Diniz'e yetki verilmesini sağlardım."

Cafu'dan Jorge Jesus ve Brezilya Milli Takım açıklaması! "Portekiz'in daha fazla ihtiyacı yok muydu?"

"PORTEKİZ'İN JESUS'A DAHA FAZLA İHTİYACI YOK MUYDU?"
Öte yandan Cafu, Jorge Jesus hakkında şu şekilde konuştu:

Cafu'dan Jorge Jesus ve Brezilya Milli Takım açıklaması! "Portekiz'in daha fazla ihtiyacı yok muydu?"

"Birçok uluslararası futbol ligini ve medyasını takip ediyorum.

Cafu'dan Jorge Jesus ve Brezilya Milli Takım açıklaması! "Portekiz'in daha fazla ihtiyacı yok muydu?"

Jorge Jesus'un adı; şimdiye dek tek bir dünya şampiyonluğu dahi bulunmayan Portekiz ile anılmadı.

Cafu'dan Jorge Jesus ve Brezilya Milli Takım açıklaması! "Portekiz'in daha fazla ihtiyacı yok muydu?"

Brezilya'nın, 5 dünya şampiyonluğu var.

Cafu'dan Jorge Jesus ve Brezilya Milli Takım açıklaması! "Portekiz'in daha fazla ihtiyacı yok muydu?"

Portekiz Milli Takımı'nın, Jorge Jesus'a, Brezilya'dan daha fazla ihtiyacı yok muydu?."

Cafu'dan Jorge Jesus ve Brezilya Milli Takım açıklaması! "Portekiz'in daha fazla ihtiyacı yok muydu?"

Jorge Jesus'un, Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Cafu'dan Jorge Jesus ve Brezilya Milli Takım açıklaması! "Portekiz'in daha fazla ihtiyacı yok muydu?"

Brezilyalı efsane Cafu, kariyeri boyunca 426 maça çıkmış, 16 gol 58 asist yapmıştı.

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