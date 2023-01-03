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ANTALYASPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE 📺 | FB maçı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak?

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaşacak. Ligde zirve yarışı veren Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverler, maçın yayın bilgileri, hakemi ve ilk 11'lerini merak ediyor ve arama motorlarında araştırıyor. Peki, FB maçı saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 19:00 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 19:10
ANTALYASPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE 📺 | FB maçı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Alperen, Cemali, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fredy, Ufuk, Ömer, Veysel

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Diego Rossi, Lincoln, Joshua King, Batshuayi

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 3 Ocak Salı günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

JOAO PEDRO MAÇTA SÜRE ALAMAYACAK!

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde ise evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu. Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, bu maçta da forma giyemeyecek.

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