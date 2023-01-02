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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 5 oyuncuya yeni imza!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler takıma gelecek isimlerin araştırmasını yaparken kadrosunuda korumak istiyor. Sarı lacivertliler 5 isimle masaya oturuyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 12:41
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 5 oyuncuya yeni imza!

Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan futbolcuların yanı sıra performansı iyi olan oyuncuların da kontratını uzatmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 5 oyuncuya yeni imza!

Sabah'ın haberine göre anlaşma sağlanan İsmail Yüksek dışında Valencia, Zajc, Altay, Crespo ve Gustavo Henrique ile görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, 10-15 Ocak tarihini hedef olarak belirledi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 5 oyuncuya yeni imza!

Bu isimlerle bir an önce anlaşmak isteyen yönetim, toplu imza töreni yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 5 oyuncuya yeni imza!

1.2 milyon Euro kazanan Miha Zajc'a yıllık 1.4 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat önerilecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 5 oyuncuya yeni imza!

Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan Henrique'nin de bonservisi alınacak ve resmen Fenerbahçe'nin oyuncusu olacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 5 oyuncuya yeni imza!

Sambacı için Flamengo'ya 1.4 milyon Euro ödeme yapılacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 5 oyuncuya yeni imza!

Valencia bu sezon toplamda 24 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 5 oyuncuya yeni imza!

Ekvadorlu futbolcu bu maçlarda 15 gol, 4 asist üretti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 5 oyuncuya yeni imza!

Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır ise 26 maçta sahaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 5 oyuncuya yeni imza!

Orta sahanın adeta dinamosu olan Crespo geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 5 oyuncuya yeni imza!

Portekizli futbolcu bu sezon 22 karşılaşmada sahaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 5 oyuncuya yeni imza!

Crespo bu maçlarda 2 gol, 3 asist üretti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 5 oyuncuya yeni imza!

Bu sezon fazla şans bulamyan Miha Zajc içinde 3 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 5 oyuncuya yeni imza!

Zajc bu sezon 17 maçta 2 gol, 1 asist üretti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 5 oyuncuya yeni imza!

Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Gustavo ise Jesus'un vazgeçilmezi oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 5 oyuncuya yeni imza!

Brezilyalı stoper 20 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 5 oyuncuya yeni imza!

Brezilyalı stoper 3 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 5 oyuncuya yeni imza!

Henrique'nin piyasa değeri 3.2 milyon euro.

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