‘Sınır olmamalı’

Mert Hakan Yandaş, yabancı sınırına karşı olduğunu açıkladı... Sarı-lacivertli oyuncu, "Bence serbest kalmalı. Türk oyuncular üzerinde bir algı oluşuyor. Sanki bunları biz yaptırıyormuşuz gibi. Ama 30 yaş üzerine bir sınır koymamız lazım. Kaliteli isimlerin bize gelip örnek olması lazım. Ancak yabancı oyuncuların son durağının burası olmaması lazım" dedi.
Mert Hakan Yandaş, yabancı sınırına karşı olduğunu açıkladı... Sarı-lacivertli oyuncu, "Bence serbest kalmalı. Türk oyuncular üzerinde bir algı oluşuyor. Sanki bunları biz yaptırıyormuşuz gibi. Ama 30 yaş üzerine bir sınır koymamız lazım. Kaliteli isimlerin bize gelip örnek olması lazım. Ancak yabancı oyuncuların son durağının burası olmaması lazım" dedi.