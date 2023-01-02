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‘Sınır olmamalı’

Mert Hakan Yandaş, yabancı sınırına karşı olduğunu açıkladı... Sarı-lacivertli oyuncu, "Bence serbest kalmalı. Türk oyuncular üzerinde bir algı oluşuyor. Sanki bunları biz yaptırıyormuşuz gibi. Ama 30 yaş üzerine bir sınır koymamız lazım. Kaliteli isimlerin bize gelip örnek olması lazım. Ancak yabancı oyuncuların son durağının burası olmaması lazım" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
‘Sınır olmamalı’
Mert Hakan Yandaş, yabancı sınırına karşı olduğunu açıkladı... Sarı-lacivertli oyuncu, "Bence serbest kalmalı. Türk oyuncular üzerinde bir algı oluşuyor. Sanki bunları biz yaptırıyormuşuz gibi. Ama 30 yaş üzerine bir sınır koymamız lazım. Kaliteli isimlerin bize gelip örnek olması lazım. Ancak yabancı oyuncuların son durağının burası olmaması lazım" dedi.
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