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Onlar artık eski hakem

Sivasspor-Galatasaray maçında iptal edilen Sivasspor'un golüyle ilgili Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan yeni paylaşım geldi... Orta hakem Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp hakkında Twitter'da yorumda bulunan Dündar, "MHK ne karar verirse versin, futbolseverlerin gözünde Özgüç Türkalp ile Erkan Özdamar'ın hakemlik kariyerleri bitmiştir. Onlar artık skandalla anılacak eski hakemlerdir!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Onlar artık eski hakem
Sivasspor-Galatasaray maçında iptal edilen Sivasspor'un golüyle ilgili Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan yeni paylaşım geldi... Orta hakem Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp hakkında Twitter'da yorumda bulunan Dündar, "MHK ne karar verirse versin, futbolseverlerin gözünde Özgüç Türkalp ile Erkan Özdamar'ın hakemlik kariyerleri bitmiştir. Onlar artık skandalla anılacak eski hakemlerdir!" ifadelerini kullandı.
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