Onlar artık eski hakem

Sivasspor-Galatasaray maçında iptal edilen Sivasspor'un golüyle ilgili Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan yeni paylaşım geldi... Orta hakem Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp hakkında Twitter'da yorumda bulunan Dündar, "MHK ne karar verirse versin, futbolseverlerin gözünde Özgüç Türkalp ile Erkan Özdamar'ın hakemlik kariyerleri bitmiştir. Onlar artık skandalla anılacak eski hakemlerdir!" ifadelerini kullandı.
Sivasspor-Galatasaray maçında iptal edilen Sivasspor'un golüyle ilgili Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan yeni paylaşım geldi... Orta hakem Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp hakkında Twitter'da yorumda bulunan Dündar, "MHK ne karar verirse versin, futbolseverlerin gözünde Özgüç Türkalp ile Erkan Özdamar'ın hakemlik kariyerleri bitmiştir. Onlar artık skandalla anılacak eski hakemlerdir!" ifadelerini kullandı.