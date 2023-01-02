İstikrar abidesi!

Stopere olan F.Bahçe, Samet Akay takviye yapacak - dın ve kulübü Adana Demirspor ile büyük ölçüde anlaştı... Transferin ocak ayında resmiyete dökülmesi bekleniyor. Rakamlar kesin olmamakla birlikte Adana Demirspor'a 3-4 milyon euro arası bonservis bedeli ödenecek. Samet ile 3.5 yıllık kontrat imzalanacak... 28 yaşındaki savunmacı, istikrarı ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon 5. haftadaki Çaykur Rizespor maçında ligde ilk kez formayı alan Akaydın, ligde son 49 maçın 46'sında 90 dakika sahada kaldı. Birinde 67, diğerinde 72 dakika oynadı. Sadece bir maçı sarı kart cezası nedeniyle kaçırdı... Samet'in bu müthiş performansı değerini artırıyor.