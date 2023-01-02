Haberler Fenerbahçe İstikrar abidesi!

İstikrar abidesi!

F.Bahçe’nin anlaştığı belirtilen Samet Akaydın, Süper Lig’de son iki sezonda üst üste 49 maçın 46’sında 90 dakika oynadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
İstikrar abidesi!
Stopere olan F.Bahçe, Samet Akay takviye yapacak - dın ve kulübü Adana Demirspor ile büyük ölçüde anlaştı... Transferin ocak ayında resmiyete dökülmesi bekleniyor. Rakamlar kesin olmamakla birlikte Adana Demirspor'a 3-4 milyon euro arası bonservis bedeli ödenecek. Samet ile 3.5 yıllık kontrat imzalanacak... 28 yaşındaki savunmacı, istikrarı ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon 5. haftadaki Çaykur Rizespor maçında ligde ilk kez formayı alan Akaydın, ligde son 49 maçın 46'sında 90 dakika sahada kaldı. Birinde 67, diğerinde 72 dakika oynadı. Sadece bir maçı sarı kart cezası nedeniyle kaçırdı... Samet'in bu müthiş performansı değerini artırıyor.
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster'de şöhretler yarıştı, çocuklar kazandı! 630 bin liralık ödül çocuklara bağışlandı
Sahnenin yıldız isimleri yılbaşında hem eğlendi hem de eğlendirdi! Hadise, Simge, Hande Yener, Sibel Can, Defne Samyeli...
Rakipler artıyor! Genç yıldız tehlikeye girdi
İşte Erkan Özdamar gerçeği!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus'tan galibiyet emri! Galatasaray...
Miha Zajc’a yeni teklif!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Mevlüt Çavuşoğlu Pele'nin cenaze törenine katılacak
2023 memur ve emekli maaş zammında refah payı son dakika!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş sözler! "Zirve yarışına ortak olması için..." Flaş sözler! "Zirve yarışına ortak olması için..." 07:51
Çarpıcı yorum! "Lehine bir sonuç olanaksız" Çarpıcı yorum! "Lehine bir sonuç olanaksız" 07:43
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:01
Rakipler artıyor! Genç yıldız tehlikeye girdi Rakipler artıyor! Genç yıldız tehlikeye girdi 00:58
Shaqiri'nin menajerinden Trabzonspor'a transfer müjdesi! Shaqiri'nin menajerinden Trabzonspor'a transfer müjdesi! 00:54
PSG ilk yenilgisini aldı! PSG ilk yenilgisini aldı! 00:53
Daha Eski
PSG ilk yenilgisini aldı! PSG ilk yenilgisini aldı! 00:52
Aydınus'tan derbide yabancı hakem tavsiyesi! Aydınus'tan derbide yabancı hakem tavsiyesi! 00:35
G.Saraylı taraftarlardan hamle! Anelka... G.Saraylı taraftarlardan hamle! Anelka... 00:35
Ve imzayı atıyor! F.Bahçe'ye Sambacı sol bek Ve imzayı atıyor! F.Bahçe'ye Sambacı sol bek 00:35
Demba Ba'dan Galatasaray ve transfer itirafı! Demba Ba'dan Galatasaray ve transfer itirafı! 00:34
Ve beklenen haber geldi! Saiss... Ve beklenen haber geldi! Saiss... 00:33