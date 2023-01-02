İki isim için sarı alarm

Sarı kart ceza sınırında bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, Antalyaspor ile oynanacak maçta kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek... Teknik heyet, iki oyuncuyu da gereksiz sertlik yapmamaları ve hakem+rakiple diyaloğa girmemeleri konusunda uyardı.
Sarı kart ceza sınırında bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, Antalyaspor ile oynanacak maçta kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek... Teknik heyet, iki oyuncuyu da gereksiz sertlik yapmamaları ve hakem+rakiple diyaloğa girmemeleri konusunda uyardı.