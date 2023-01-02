Fenerbahçe Samet Akaydın transferi için el sıkıştı! İstikrarı göz dolduruyor

Stopere takviye yapacak olan Fenerbahçe, Samet Akaydın ve kulübü Adana Demirspor ile büyük ölçüde anlaştı...
Stopere takviye yapacak olan Fenerbahçe, Samet Akaydın ve kulübü Adana Demirspor ile büyük ölçüde anlaştı...
Transferin ocak ayında resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Rakamlar kesin olmamakla birlikte Adana Demirspor'a 3-4 milyon euro arası bonservis bedeli ödenecek.
Samet ile 3.5 yıllık kontrat imzalanacak...
28 yaşındaki savunmacı, istikrarı ile dikkat çekiyor.
Akaydın, geçtiğimiz sezon 5. haftadaki Çaykur Rizespor maçında ligde ilk kez formayı almıştı.
Samet, ligde son 49 maçın 46'sında 90 dakika sahada kaldı.
Birinde 67, diğerinde 72 dakika oynadı.
Sadece bir maçı sarı kart cezası nedeniyle kaçırdı.
Samet'in bu müthiş performansı değerini artırıyor.
SAMET AKAYDIN KİMDİR?
Adana Demirspor'un futbolcusu Samet Akaydın 13 Mart 1994 tarihinde Trabzon'da doğdu.
Futbol hayatına ilk olarak İdmanocağı altyapısında başladı.
Ardından Trabzonspor'un altyapısına gitti.
Trabzonspor altyapısından İdmanocağı'na geri dönen futbolcu, Boluspor'a transfer oldu.
Boluspor'un ardından ise Arsinspor'a imza attı.
Arsinspor'da sergilediği başarılı performansla Sancaktepe Belediyesi'nin yolunu tuttu.
Sancaktepe Belediyesi'nde sergilediği performansla dikkat çeken futbolcu kariyer çıkışını yaptı ve Şanlıurfaspor'a transfer oldu.
Şanlıurfaspor'dan sonra Ankara ekibi Keçiörengücü'nde gitti.
Keçiörengücü'nde sergilediği performansla dikkat çeken futbolcunun son durağı ise Adana Demirspor oldu.
Şimdilerde Adana Demirspor formasını terletmektedir.
Samet'in transfermarkt değeri 2.5 milyon euro.