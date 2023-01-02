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Fenerbahçe Samet Akaydın transferi için el sıkıştı! İstikrarı göz dolduruyor

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın transferini resmi olarak açıklamaya hazırlanıyor. Bununla beraber Samet'in istatistikleri, iştah kabartıyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 09:03 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 09:05
Fenerbahçe Samet Akaydın transferi için el sıkıştı! İstikrarı göz dolduruyor

Samet ile 3.5 yıllık kontrat imzalanacak...

Fenerbahçe Samet Akaydın transferi için el sıkıştı! İstikrarı göz dolduruyor

28 yaşındaki savunmacı, istikrarı ile dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferi için el sıkıştı! İstikrarı göz dolduruyor

Akaydın, geçtiğimiz sezon 5. haftadaki Çaykur Rizespor maçında ligde ilk kez formayı almıştı.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferi için el sıkıştı! İstikrarı göz dolduruyor

Samet, ligde son 49 maçın 46'sında 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferi için el sıkıştı! İstikrarı göz dolduruyor

Birinde 67, diğerinde 72 dakika oynadı.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferi için el sıkıştı! İstikrarı göz dolduruyor

Sadece bir maçı sarı kart cezası nedeniyle kaçırdı.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferi için el sıkıştı! İstikrarı göz dolduruyor

Samet'in bu müthiş performansı değerini artırıyor.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferi için el sıkıştı! İstikrarı göz dolduruyor

SAMET AKAYDIN KİMDİR?
Adana Demirspor'un futbolcusu Samet Akaydın 13 Mart 1994 tarihinde Trabzon'da doğdu.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferi için el sıkıştı! İstikrarı göz dolduruyor

Futbol hayatına ilk olarak İdmanocağı altyapısında başladı.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferi için el sıkıştı! İstikrarı göz dolduruyor

Ardından Trabzonspor'un altyapısına gitti.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferi için el sıkıştı! İstikrarı göz dolduruyor

Trabzonspor altyapısından İdmanocağı'na geri dönen futbolcu, Boluspor'a transfer oldu.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferi için el sıkıştı! İstikrarı göz dolduruyor

Boluspor'un ardından ise Arsinspor'a imza attı.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferi için el sıkıştı! İstikrarı göz dolduruyor

Arsinspor'da sergilediği başarılı performansla Sancaktepe Belediyesi'nin yolunu tuttu.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferi için el sıkıştı! İstikrarı göz dolduruyor

Sancaktepe Belediyesi'nde sergilediği performansla dikkat çeken futbolcu kariyer çıkışını yaptı ve Şanlıurfaspor'a transfer oldu.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferi için el sıkıştı! İstikrarı göz dolduruyor

Şanlıurfaspor'dan sonra Ankara ekibi Keçiörengücü'nde gitti.

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