Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu dev rakama Inter'e satıyor! Transfer o ayrılığa bağlı

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Bu sezon Jesus'la birlikte inanılmaz bir ivme yakalayan Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımını duyurdular.
Habere göre Fenerbahçe, başarılı futbolcuyu tam 14 katına satabilir.
FERDİ KADIOĞLU'NUN EN CİDDİ TALİBİ INTER
Performansıyla taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bırakan Ferdi Kadıoğlu için birçok Avrupa devi sıraya girmişti.
Akşam'ın İtalyan basınından aktardığı habere göre ise 23 yaşındaki futbolcunun en ciddi talibi Inter.
İtalyan devi, Denzel Dumfries'ı 30 milyon euroya satmaya hazırlanıyor.
Inter, oyuncunun yerini Ferdi Kadıoğlu ile dolduracak.
EN AZ 20 MİLYON EURO
Serie A ekibinin Ferdi Kadıoğlu için masaya koyacağı ilk rakam 15 milyon euro olacak.
Fenerbahçe'nin bu rakamı kabul etmesi beklenmezken, Sarı-Lacivertlilerin talebi en az 20 milyon euro.
Dumfries'tan gelecek rakamın da etkisiyle Inter'in bu seviyelere çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
FERDİ KADIOĞLU TRANSFERİYLE REKOR KIRILACAK
Ferdi Kadıoğlu transferinin 20 milyon euro ve üstü bir rakamla gerçekleşmesi halinde Ali Koç da bireysel rekorunu kırmış olacak.
Fenerbahçe, başkan Koç döneminde yapılan transfer satışlarıyla dikkat çekerken bu alanda zirvede 20 milyon euro ile Vedat Muriqi yer alıyordu.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu 2 asistlik katkı verdi.
Ferdi'yi Inter ile beraber Dortmund da istiyordu.
Yıldz oyuncunun talipleri arasında Milan da vardı.
FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?
7 Ekim 1999'da Arnhem, Hollanda'da dünyaya gelen Ferdi Kadıoğlu, futbola 7 yaşında AZ 2000 takımının altyapısında başladı.
2008'de transfer olduğu ESA Rijkerswoerd takımında bir sene oynayan Kadıoğlu, 2009-2016 yıllarını NEC ve FC Oss altyapılarında geçirdi.
2016 yılında NEC'te as takıma yükselen Ferdi Kadıoğlu, oynadığı 61 lig maçında 11 gole imza attı.
14 Temmuz 2018'de Fenerbahçe'ye transfer olan orta saha oyuncusu, alt yaş kategorilerinde Hollanda formasını terletti.
Ferdi artık A Milli Futbol Takım'ızın formasını giyiyor.