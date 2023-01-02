Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu dev rakama Inter'e satıyor! Transfer o ayrılığa bağlı

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu dev rakama Inter'e satıyor! Transfer o ayrılığa bağlı

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Jorge Jesus ile adeta performansı tavan yapan Ferdi Kadıoğlu'nu, İtalyan devi Inter'e satmaya hazırlanıyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin, Ferdi Kadıoğlu için istediği dev bonservis de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 12:41
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu dev rakama Inter'e satıyor! Transfer o ayrılığa bağlı

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu dev rakama Inter'e satıyor! Transfer o ayrılığa bağlı

Bu sezon Jesus'la birlikte inanılmaz bir ivme yakalayan Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımını duyurdular.

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu dev rakama Inter'e satıyor! Transfer o ayrılığa bağlı

Habere göre Fenerbahçe, başarılı futbolcuyu tam 14 katına satabilir.

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu dev rakama Inter'e satıyor! Transfer o ayrılığa bağlı

FERDİ KADIOĞLU'NUN EN CİDDİ TALİBİ INTER
Performansıyla taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bırakan Ferdi Kadıoğlu için birçok Avrupa devi sıraya girmişti.

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu dev rakama Inter'e satıyor! Transfer o ayrılığa bağlı

Akşam'ın İtalyan basınından aktardığı habere göre ise 23 yaşındaki futbolcunun en ciddi talibi Inter.

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu dev rakama Inter'e satıyor! Transfer o ayrılığa bağlı

İtalyan devi, Denzel Dumfries'ı 30 milyon euroya satmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu dev rakama Inter'e satıyor! Transfer o ayrılığa bağlı

Inter, oyuncunun yerini Ferdi Kadıoğlu ile dolduracak.

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu dev rakama Inter'e satıyor! Transfer o ayrılığa bağlı

EN AZ 20 MİLYON EURO
Serie A ekibinin Ferdi Kadıoğlu için masaya koyacağı ilk rakam 15 milyon euro olacak.

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu dev rakama Inter'e satıyor! Transfer o ayrılığa bağlı

Fenerbahçe'nin bu rakamı kabul etmesi beklenmezken, Sarı-Lacivertlilerin talebi en az 20 milyon euro.

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu dev rakama Inter'e satıyor! Transfer o ayrılığa bağlı

Dumfries'tan gelecek rakamın da etkisiyle Inter'in bu seviyelere çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu dev rakama Inter'e satıyor! Transfer o ayrılığa bağlı

FERDİ KADIOĞLU TRANSFERİYLE REKOR KIRILACAK
Ferdi Kadıoğlu transferinin 20 milyon euro ve üstü bir rakamla gerçekleşmesi halinde Ali Koç da bireysel rekorunu kırmış olacak.

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu dev rakama Inter'e satıyor! Transfer o ayrılığa bağlı

Fenerbahçe, başkan Koç döneminde yapılan transfer satışlarıyla dikkat çekerken bu alanda zirvede 20 milyon euro ile Vedat Muriqi yer alıyordu.

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu dev rakama Inter'e satıyor! Transfer o ayrılığa bağlı

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu 2 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu dev rakama Inter'e satıyor! Transfer o ayrılığa bağlı

Ferdi'yi Inter ile beraber Dortmund da istiyordu.

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu dev rakama Inter'e satıyor! Transfer o ayrılığa bağlı

Yıldz oyuncunun talipleri arasında Milan da vardı.

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu dev rakama Inter'e satıyor! Transfer o ayrılığa bağlı

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?
7 Ekim 1999'da Arnhem, Hollanda'da dünyaya gelen Ferdi Kadıoğlu, futbola 7 yaşında AZ 2000 takımının altyapısında başladı.

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu dev rakama Inter'e satıyor! Transfer o ayrılığa bağlı

2008'de transfer olduğu ESA Rijkerswoerd takımında bir sene oynayan Kadıoğlu, 2009-2016 yıllarını NEC ve FC Oss altyapılarında geçirdi.

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu dev rakama Inter'e satıyor! Transfer o ayrılığa bağlı

2016 yılında NEC'te as takıma yükselen Ferdi Kadıoğlu, oynadığı 61 lig maçında 11 gole imza attı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe zorlu deplasmanda! İşte maç öncesi rakamlar
İmzalar peş peşe! 5 futbolcuya yeni sözleşme
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (2 Ocak Pazartesi)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
EYT başvuru ne zaman, emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe zorlu deplasmanda! İşte maç öncesi rakamlar F.Bahçe zorlu deplasmanda! İşte maç öncesi rakamlar 12:49
Trabzonspor 3 eksikle çalıştı Trabzonspor 3 eksikle çalıştı 12:44
İmzalar peş peşe! 5 futbolcuya yeni sözleşme İmzalar peş peşe! 5 futbolcuya yeni sözleşme 12:41
Dünya devine gidiyor! Transfer bedeli... Dünya devine gidiyor! Transfer bedeli... 12:40
Nazilli Belediyespor Fırtına'dan transfer yaptı Nazilli Belediyespor Fırtına'dan transfer yaptı 12:25
Pele'nin defin töreninin günü belli oldu Pele'nin defin töreninin günü belli oldu 12:24
Daha Eski
Derbi öncesi G.Saray'a kötü haber! Derbi öncesi G.Saray'a kötü haber! 12:04
Şoke eden gelişme! 30 futbolcudan 21'i men edildi Şoke eden gelişme! 30 futbolcudan 21'i men edildi 11:56
Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda? Derbi saat kaçta ve ne zaman? | Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda? Derbi saat kaçta ve ne zaman? | Spor Toto Süper Lig 11:47
Volkan Demirel Beşiktaş'ın eski golcüsünü istedi! Volkan Demirel Beşiktaş'ın eski golcüsünü istedi! 11:47
Cimbom'un Vina ısrarı sürüyor! Cimbom'un Vina ısrarı sürüyor! 11:44
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11:23