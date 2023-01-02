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Fenerbahçe Antalya'da coşkuyla karşılandı!

Fenerbahçe Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçı için Antalya'ya vardı. Sarı-lacivertliler Antalya'da Fenerbahçeli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. İşte o görüntüler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 19:27
Fenerbahçe Antalya'da coşkuyla karşılandı!

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı FTA Antalyaspor, maçı için Antalya'ya geldi. Saat 18.15 sularında özel uçakla havalimanına iniş yapan sarı-lacivertli kafileyi çıkışta bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, Teknik Direktör Jorge Jesus ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. 'Dede dede Jesus' tezehüratları altında otobüse yürüyen Portekizli teknik adam taraftarları selamladı. Taraftarlar Jesus ve Arda Güler'e çiçek takdim etti. Kaleci Altay Bayındır ve Serdar Dursun, taraftarların özçekim ve forma imzalama taleplerini geri çevirmedi. Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kent merkezinde kampa gireceği otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda şu isimler yer aldı: "Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi."

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