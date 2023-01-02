Enner zor!

Kanarya'da Joao Pedro'nun sakatlığı sürüyor. Brezilyalı forvet en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacak. Enner Valencia'nın durumu ise belirsiz. Trabzon maçı sonrasında dizindeki ağrıları nükseden yıldız, Hatayspor karşısında dinlendirilmişti. Gelen son bilgilere göre Antalyaspor maçında da oynama ihtimali düşük. Son karar bugün verilecek. Sağlık ekibinin hedefi, Valencia'yı Galatasaray derbisine yetiştirmek.
Kanarya'da Joao Pedro'nun sakatlığı sürüyor. Brezilyalı forvet en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacak. Enner Valencia'nın durumu ise belirsiz. Trabzon maçı sonrasında dizindeki ağrıları nükseden yıldız, Hatayspor karşısında dinlendirilmişti. Gelen son bilgilere göre Antalyaspor maçında da oynama ihtimali düşük. Son karar bugün verilecek. Sağlık ekibinin hedefi, Valencia'yı Galatasaray derbisine yetiştirmek.