Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan galibiyet emri! Galatasaray...

Fenerbahçe'de gözler 2023'ün ilk maçı olan Fraport Tav Antalyaspor karşılaşmasına çevrildi.
Fenerbahçe'de gözler 2023'ün ilk maçı olan Fraport Tav Antalyaspor karşılaşmasına çevrildi.
Hazırlıklarını bugün tamamlayacak olan sarı-lacivertliler, özel uçakla Antalya'ya gidecek.
Hedef, deplasmanda oynanacak karşılaşmayı kazanıp, derbiye kayıpsız çıkmak...
Jesus ve öğrencileri, Dünya Kupası arası sonrasına Trabzonspor yenilgisiyle kötü başlamıştı.
4-0'lık Hatayspor galibiyetiyle takım eski çizgisine döndü.
17. hafta öncesinde 15 maçta topladığı 32 puan ile Kanarya, lider Galatasaray'ın 1 puan arkasında yer alıyor.
Antalyaspor'u yenmesi halinde takım maç fazlasıyla lider olacak.
Averajı üstün olduğu için beraberlik de liderlik için yetiyor.
Sonrasında Galatasaray'ın Ankaragücü maçında alacağı sonuç beklenecek...
Ezeli rakipler, 8 Aralık'ta ise Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
Kazanan takımın ligin ilk yarısını lider tamamlama ihtimali yüksek...
Teknik direktör Jorge Jesus, oyuncularından öncelikle Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacakları maça konsantre olmalarını istedi.
Bu karşılaşmayı kazanmaları halinde, Galatasaray karşısına daha moralli ve güçlü çıkacaklarını hatırlattı.
Fenerbahçe Antalyaspor ile yarın karşılaşacak.
Mücadelenin başlama saati 20.00.