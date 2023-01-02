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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan galibiyet emri! Galatasaray...

Kanarya'da gözler yarınki Antalyaspor maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler, Antalya'dan 3 puanla dönüp derbi için moral bulmak istiyor. Hedef; Kadıköy'de Galatasaray'ı da devirip zirveyi tekrar ele geçirmek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan galibiyet emri! Galatasaray...

Fenerbahçe'de gözler 2023'ün ilk maçı olan Fraport Tav Antalyaspor karşılaşmasına çevrildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan galibiyet emri! Galatasaray...

Hazırlıklarını bugün tamamlayacak olan sarı-lacivertliler, özel uçakla Antalya'ya gidecek.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan galibiyet emri! Galatasaray...

Hedef, deplasmanda oynanacak karşılaşmayı kazanıp, derbiye kayıpsız çıkmak...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan galibiyet emri! Galatasaray...

Jesus ve öğrencileri, Dünya Kupası arası sonrasına Trabzonspor yenilgisiyle kötü başlamıştı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan galibiyet emri! Galatasaray...

4-0'lık Hatayspor galibiyetiyle takım eski çizgisine döndü.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan galibiyet emri! Galatasaray...

17. hafta öncesinde 15 maçta topladığı 32 puan ile Kanarya, lider Galatasaray'ın 1 puan arkasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan galibiyet emri! Galatasaray...

Antalyaspor'u yenmesi halinde takım maç fazlasıyla lider olacak.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan galibiyet emri! Galatasaray...

Averajı üstün olduğu için beraberlik de liderlik için yetiyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan galibiyet emri! Galatasaray...

Sonrasında Galatasaray'ın Ankaragücü maçında alacağı sonuç beklenecek...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan galibiyet emri! Galatasaray...

Ezeli rakipler, 8 Aralık'ta ise Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan galibiyet emri! Galatasaray...

Kazanan takımın ligin ilk yarısını lider tamamlama ihtimali yüksek...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan galibiyet emri! Galatasaray...

Teknik direktör Jorge Jesus, oyuncularından öncelikle Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacakları maça konsantre olmalarını istedi.

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