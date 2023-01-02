Crespo dönmeye hazır

Trabzon deplasmanında çift sarı karttan kızaran Miguel Crespo, Hatayspor maçıyla cezasını doldurdu. Portekizli orta saha, yarın görev verilmesi halinde formasını geri alacak. Teknik dirökter Jesus'un Zajc&Arao ikilisini bozmaması da ihtimaller arasında. Bu takdirde Crespo yedek soyunacak.
Trabzon deplasmanında çift sarı karttan kızaran Miguel Crespo, Hatayspor maçıyla cezasını doldurdu. Portekizli orta saha, yarın görev verilmesi halinde formasını geri alacak. Teknik dirökter Jesus'un Zajc&Arao ikilisini bozmaması da ihtimaller arasında. Bu takdirde Crespo yedek soyunacak.