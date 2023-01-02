Haberler Fenerbahçe Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'de kritik bir deplasman maçına çıkacak. Kanarya, Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 2022 yılında, Süper Lig'de en çok puan toplayan takım ünvanını kazanan Fenerbahçe, liderlik yarışında kayıpsız devam etmek istiyor. Öte yandan Fenerbahçe camiası, Antalyaspor maçında Enner Valencia'nın sahada olup olmayacağını merak ediyor. İşte Fenerbahçe'nin, Antalyaspor maçındaki muhtemel 11'i ve ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 15:34
Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

Süper Lig'de 2022-23 sezonuna büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle ivme kazanan sarı-lacivertliler, 2022 yılını 32 puanla kapattı.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

Yeni yılın ilk maçında 3 Ocak Salı günü Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçtan galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

Sarı-lacivertliler, önlerindeki maçlardan en az puan kaybı yaşayarak sezonu şampiyon tamamlamanın da hesaplarını yapıyor.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

Yeni yılın ilk haftasında 3 Ocak Salı günü Antalyaspor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, 8 Ocak Pazar günü evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

19'uncu haftada Gaziantep FK deplasmanına gidecek Fenerbahçe, 20'nci haftada ise Ümraniyespor ile mücadele edecek.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

Sarı-lacivertliler, 21'inci haftada Kasımpaşa'yı konuk ederek Ocak ayını tamamlayacak.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

EN FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe, sezonun geride kalan bölümünde ligde 16 mücadeleye çıktı.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

Bu karşılaşmaların 11'inden gelip gelen sarı-lacivertliler, 3 maçta mağlup olurken; 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

Teknik direktör Jorge Jesus'un yönetimindeki ilk lig maçında Ümraniyespor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, 2'nci hafta Kasımpaşa maçında sahadan 6-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

Fenerbahçe, 7'nci haftada ise evinde konuk ettiği Alanyaspor'u 5-0 gibi bir farklı bir skorla yendi. Sarı-lacivertliler son olarak Hatayspor'u 4-0 yenme başarısı gösterdi.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

Öte yandan Fenerbahçe, en farklı yenilgisini 2-0 mağlup olduğu Trabzonspor mücadelesinde aldı.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

2022 YILININ EN İYİ TAKIMI
Fenerbahçe, 2022 yılında Süper Lig'in en iyi takımı unvanını elde etti.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

Sarı-lacivertliler, bu süreçte çıktığı 34 lig maçında 73 puan toplayarak, en yakın rakibi Başakşehir'e 11 puan fark attı.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

Öte yandan Fenerbahçe, 2022 yılında Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi Eleme, Avrupa Ligi, Konferans Ligi olmak üzere toplamda 50 karşılaşma yaptı.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

30 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler 9 yenilgi, 11 de beraberlik yaşadı. Fenerbahçe bu maçlarda 113 kez fileleri havalandırırken, 49 kez kalesinde gol gördü.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

YENİ YILIN İLK MAÇI ANTALYA'DA
Fenerbahçe, 2023 yılının ilk maçında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

Ligin 17'nci haftasında Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

Sağlam'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Aleks Taşcıoğlu üstlenecek.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Joao Pedro'nun yanı sıra sakatlığı sona eren Nazım Sangare ile Peres'in maç eksiği sebebiyle kadroda olması beklenmiyor.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ve Crespo ise sarı kart sınırında yer alıyor.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un Antalyaspor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Valencia oynayacak mı? İşte Jesus'un muhtemel 11'i

Altay, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Arao, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Rossi, King, Batshuayi.

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