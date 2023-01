Şampiyonluk bize yakışır

F.Bahçe'nin kaptanı Altay Bayındır, yılın son gününde FB TV'ye konuştu. 2023 ile ilgili pozitif mesajlar verdi. Başarılı eldiven "İnşallah bu güzel gidişat devam eder. Bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz. 100. yılda da şampiyonluk en çok bize yakışır. Taraftarlarımızla her daim iç içe geçireceğimiz güzel zamanlar olur" dedi. Altay çok iyi bir hocaya ve kadroya sahip olduklarını belirterek şunları söyledi: "Kalitemizi sahaya yansıttığımız zaman güzel sonuçlar alıyoruz. Fakat bu futbol, bazen bazı şeyler istediğin gibi gitmiyor. Kazandığımız zaman mutluyuz. Bunun devam etmesi için hepimiz mücadele veriyoruz. Sezon sonu da sakatlıksız, kimsenin rahatsızlık yaşamadığı iyi bir sezon olur; bu emeklerin meyvesini inşallah sezon sonu güzel bir sonuçla alırız."

JESUS İYİ AYARLIYOR

"Jorge Jesus ne zaman gülünmesi gerekiyor, ne zaman neşeli olunması gerekiyor, ne zaman dersine ciddi bir şekilde çalışman gerekiyor bunların ayrımını çok güzel yapıyor. Toplantılarda ciddi ne gerekiyorsa konuşuyoruz, arada ufak bir gülme esi de veriliyor. O da oyuncular için güzel oluyor. Her gün toplantı yapıyor. Saha içinde de aynı şekilde hocamız bize birçok şeyi gösteriyor"

TARAFTAR FARKINDA

"Teknik-taktik anlamındaki davranışlar dışında yüreğimizi, hissiyatlarımızı, hissettiklerimizi içten dört dörtlük bir enerji olarak sahaya verdiğimiz zaman taraftarlarımız bunu görüyor ve her zaman bize destek çıkmaya çalışıyorlar. Kazandığımız zaman ufak tefek sıkıntılar da ortadan kalkabiliyor"

KALPTEN HİSSETMELİYİZ

Maç kazanırız, kaybederiz; önemli olan sahada teknik, taktik dışındaki şeyden bahsediyorum. Mücadele etmek! Ruhen, kalben hissetmek yani nasıl ki taraftarlarımız gol kaçtığında onu hissediyorsa bizler sahada onların daha fazlasıyız. Konsantre olmuş bir şekilde mücadele etmeye, pozitif anlamda kendimizi vermeye çalışıyoruz"

HER KULVARDA VARIZ

"Fenerbahçemiz büyük bir camiadır. Fenerbahçemiz, her kulvarda elinden geleni gösterir. Bizim hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gidelim değil, ortada başarılacak bir durum söz konusuysa onu sonuna kadar götürmektir. Biz, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ya da Lig ayrımı yapan bir takım değiliz. Bizim maçlarımız var. Maç maç gidiyoruz. Her maça dört dörtlük odaklamış şekilde çıkıyoruz. Bizim her yerde başarılı olmaya ihtiyacımız var ve bunu yapabilecek kapasitemiz de var.

BİZ BİRLİKTE GÜZELİZ

"Taraftarlarımız yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar, yapmaya da devam etsinler. Biz, birlikteyken güzeliz. Biz, birlikte olduğumuz zaman farklı bir görüntü ortaya seren bir takımız. Çünkü biz büyük bir camiayız. Kenetlendiğimiz zaman bambaşka şeyler yaşatabilecek potansiyelimiz var"

KAPTAN NELER DEDİ?



Ufak tefek sakatlıklar oluyor. Yaşadığının olumsuz tarafını düşünerek yaşadığınızda daha çok büyütüyorsun. Bunları pozitife çevirmek gerek.

Sahada formanın ağırlığını bilerek, sonuna kadar mücadele etmemiz, başarı elde etmeye çalışmamız gerek.

5 hafta sonra, 2 hafta sonra, böyle bir şey yok. Ligimizde her maçın konsepti farklı.

Spekülasyonlara karşı kulağımız kapalı. İşimize odaklanıyoruz.

Maç kazandığımızda da çok büyük bir olumlu konuşmalar oluyor. Açıkçası işin özeti şöyle rehavete kapılmamak lazım.

Mart ayında Avrupa Ligi tekrar başlayacak, onu da heyecanla bekliyoruz.

Stadımıza gelen, bizi canıgönülden destekleyen taraftarlarımıza sevinç duygusunu tattırabilmek için