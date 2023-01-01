Fenerbahçe'ya 19'luk Lewandowski! Transferde hedef Szymon Wlodarczyk

Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığı transferin rotasının değişmesine neden olmuştu.
Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığı transferin rotasının değişmesine neden olmuştu.
Fenerbahçe bu dönemde hücum bölgesine takviye düşünmüyordu.
Ancak şimdi forvete de bir isim bakıyor.
TFF'nin 21 Yaş Altı 3 yabancı kuralına uygun isimler bakılıyor.
Gündemdeki isim Szymon Wlodarczyk.
19 yaşındaki oyuncu kariyerini Gornik'te sürdürüyor.
1.91 boyunda.
Fiziği ve tarzı ile Robert Lewandowski'yi andırıyor.
Polonya basınında yer alan haberlere göre; Genç oyuncu için henüz somut bir adım atılmadığı belirtildi.
WLODARCZYK KİMDİR?
Szymon Wlodarczyk (d. 5 Ocak 2003, Wałbrzych), profesyonel futbolcudur ve Górnik Zabrze takımında forvet mevkisinde oynamaktadır.
Futbola SEMP Ursynow alt yapısında başladı.
Sonrasında ülkenin en önemli altyapılarından biri olan Legia'ya geçiş yaptı.
Burada da profesyonelliğe adım attı.
Alt yaş kategorilerindeki performansını en üst seviyede gösteremeyince Górnik Zabrze'ye gitti.
Bu transfer için 15 bin euro ödendi.
19 yaşındaki golcü 17 maçta 7 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.
Güncel piyasa değeri 800 bin euro.
2 Polonya şampiyonluğu var.
Genç golcü Polonya Milli Takım alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.
Polonya U21'de maça çıktı.