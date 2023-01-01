Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ya 19'luk Lewandowski! Transferde hedef Szymon Wlodarczyk

Fenerbahçe'ya 19'luk Lewandowski! Transferde hedef Szymon Wlodarczyk

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Joao Pedro'nun yerine forvet hattına takviye yapmayı planlarken, gündeme Szymon Wlodarczyk geldi. Polonya'da Szymon Wlodarczyk, yeni Lewandowski olarak adlandırılıyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 16:51
Fenerbahçe'ya 19'luk Lewandowski! Transferde hedef Szymon Wlodarczyk

Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığı transferin rotasının değişmesine neden olmuştu.

Fenerbahçe'ya 19'luk Lewandowski! Transferde hedef Szymon Wlodarczyk

Fenerbahçe bu dönemde hücum bölgesine takviye düşünmüyordu.

Fenerbahçe'ya 19'luk Lewandowski! Transferde hedef Szymon Wlodarczyk

Ancak şimdi forvete de bir isim bakıyor.

Fenerbahçe'ya 19'luk Lewandowski! Transferde hedef Szymon Wlodarczyk

TFF'nin 21 Yaş Altı 3 yabancı kuralına uygun isimler bakılıyor.

Fenerbahçe'ya 19'luk Lewandowski! Transferde hedef Szymon Wlodarczyk

Gündemdeki isim Szymon Wlodarczyk.

Fenerbahçe'ya 19'luk Lewandowski! Transferde hedef Szymon Wlodarczyk

19 yaşındaki oyuncu kariyerini Gornik'te sürdürüyor.

Fenerbahçe'ya 19'luk Lewandowski! Transferde hedef Szymon Wlodarczyk

1.91 boyunda.

Fenerbahçe'ya 19'luk Lewandowski! Transferde hedef Szymon Wlodarczyk

Fiziği ve tarzı ile Robert Lewandowski'yi andırıyor.

Fenerbahçe'ya 19'luk Lewandowski! Transferde hedef Szymon Wlodarczyk

Polonya basınında yer alan haberlere göre; Genç oyuncu için henüz somut bir adım atılmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'ya 19'luk Lewandowski! Transferde hedef Szymon Wlodarczyk

WLODARCZYK KİMDİR?
Szymon Wlodarczyk (d. 5 Ocak 2003, Wałbrzych), profesyonel futbolcudur ve Górnik Zabrze takımında forvet mevkisinde oynamaktadır.

Fenerbahçe'ya 19'luk Lewandowski! Transferde hedef Szymon Wlodarczyk

Futbola SEMP Ursynow alt yapısında başladı.

Fenerbahçe'ya 19'luk Lewandowski! Transferde hedef Szymon Wlodarczyk

Sonrasında ülkenin en önemli altyapılarından biri olan Legia'ya geçiş yaptı.

Fenerbahçe'ya 19'luk Lewandowski! Transferde hedef Szymon Wlodarczyk

Burada da profesyonelliğe adım attı.

Fenerbahçe'ya 19'luk Lewandowski! Transferde hedef Szymon Wlodarczyk

Alt yaş kategorilerindeki performansını en üst seviyede gösteremeyince Górnik Zabrze'ye gitti.

Fenerbahçe'ya 19'luk Lewandowski! Transferde hedef Szymon Wlodarczyk

Bu transfer için 15 bin euro ödendi.

Fenerbahçe'ya 19'luk Lewandowski! Transferde hedef Szymon Wlodarczyk

19 yaşındaki golcü 17 maçta 7 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

Fenerbahçe'ya 19'luk Lewandowski! Transferde hedef Szymon Wlodarczyk

Güncel piyasa değeri 800 bin euro.

Fenerbahçe'ya 19'luk Lewandowski! Transferde hedef Szymon Wlodarczyk

2 Polonya şampiyonluğu var.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Valencia Antalyaspor maçında oynayacak mı?
G.Saray'dan 3 transfer bombası birden!
2023 memur ve emekli maaş zammında refah payı son dakika!
Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Valencia Antalyaspor maçında oynayacak mı? Valencia Antalyaspor maçında oynayacak mı? 16:07
Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan Mourinho izin verdi! Yeni transfer Roma'dan 15:59
Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? 15:44
Galatasaray'da 3 imza birden! Galatasaray'da 3 imza birden! 15:39
Süper Lig devinden Aziz Behich hamlesi! Süper Lig devinden Aziz Behich hamlesi! 15:37
İngiliz devinden Eskişehir paylaşımı İngiliz devinden Eskişehir paylaşımı 15:08
Daha Eski
Hande Baladın'a taciz şoku! Korkudan antrenmanlara gidemiyor Hande Baladın'a taciz şoku! Korkudan antrenmanlara gidemiyor 15:06
Maxi Gomez'e çifte talip! Maxi Gomez'e çifte talip! 14:49
Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta? Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta? 14:34
Futbol dünyasını üzen haber! Felç geçirdi Futbol dünyasını üzen haber! Felç geçirdi 14:33
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 14:30
Pınar Karşıyaka'nın galibiyet serisi bitti Pınar Karşıyaka'nın galibiyet serisi bitti 14:24