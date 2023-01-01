Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samet Akaydın için geri sayım! Jorge Jesus...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samet Akaydın için geri sayım! Jorge Jesus...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de stoper takviyesi için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Jorge Jesus'un ısrarla istediği stoper transfeir ocak ortasında bitecek. Adana Demirspor'dan Samet Akaydın, çubuklu formayı giymeye en yakın isim. Sarı-lacivertli yönetim, Adana Demirspor ile pazarlıklarını sıklaştırdı. Başta Kaan Ayhan olmak üzere alternatif oyuncularla da görüşmeler sürüyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samet Akaydın için geri sayım! Jorge Jesus...

Süper Lig'de Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. basamakta yer alan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde öncelikle savunmasını güçlendirecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samet Akaydın için geri sayım! Jorge Jesus...

Uzun süredir stoper mevkiinde eksik olduklarını belirten ve buraya transfer isteyen Jorge Jesus aradığı isme kavuşuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samet Akaydın için geri sayım! Jorge Jesus...

Deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maç yoğunluğunu belirterek en azından bir takviye talep etmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samet Akaydın için geri sayım! Jorge Jesus...

Yerli bir isim üzerinde odaklanan Fenerbahçe ilk hedefi olan Samet Akaydın için bir süredir Adana Demirspor ile görüşüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samet Akaydın için geri sayım! Jorge Jesus...

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertliler, ara transfer dönemi açılır açılmaz, Samet Akaydın'ı renklerine bağlamak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samet Akaydın için geri sayım! Jorge Jesus...

28 yaşındaki futbolcu da kariyerinin bu döneminde İstanbul devine transfer olmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samet Akaydın için geri sayım! Jorge Jesus...

İki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samet Akaydın için geri sayım! Jorge Jesus...

Adana Demirspor'da Vincenzo Montella, Tayyip Talha Suruç'un Beşiktaş'a transferinden sonra Samet Akaydın'ı da kaybetmek istemediğini belirtmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samet Akaydın için geri sayım! Jorge Jesus...

Ancak iyi bir teklif halinde Güney temsilcisi oyuncusunu göndermeye sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samet Akaydın için geri sayım! Jorge Jesus...

Samet Akaydın transferiyle birlikte 3 yerli kontenjanında da Jesus'un eli güçlenecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samet Akaydın için geri sayım! Jorge Jesus...

Samet, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 16 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samet Akaydın için geri sayım! Jorge Jesus...

28 yaşındaki stoper, 1 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samet Akaydın için geri sayım! Jorge Jesus...

KAAN AYHAN DERBİSİ

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre milli futbolcu Kaan Ayhan'ı Üç Büyükler de istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samet Akaydın için geri sayım! Jorge Jesus...

Haberde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samet Akaydın için geri sayım! Jorge Jesus...

Kanarya, 28 yaşındaki oyuncu için daha önce de temaslarda bulunmuştu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ferdi için karar verildi! Napoli...
4 büyükler stoper yarışında!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Milli Piyango'nun 200 milyon TL'lik büyük ikramiyesiyle neler alınabilir? İşte yanıtı
Sporda 1 yıl böyle geçti! İşte Almanak 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
6 gollü maçta kazanan Arsenal 6 gollü maçta kazanan Arsenal 22:35
Villarreal geriden gelerek kazandı Villarreal geriden gelerek kazandı 21:56
Villarreal geriden gelerek kazandı Villarreal geriden gelerek kazandı 21:56
🔴A SPOR CANLI YAYIN 🔴A SPOR CANLI YAYIN 21:39
G.Saray'dan Fransız kanat hamlesi! G.Saray'dan Fransız kanat hamlesi! 21:30
Kaan Ayhan için dev kapışma! Kaan Ayhan için dev kapışma! 21:30
Daha Eski
Karar verildi! Cicaldau için istenen rakam... Karar verildi! Cicaldau için istenen rakam... 21:30
İki ezeli rakip o golcüyü istiyor! İki ezeli rakip o golcüyü istiyor! 21:30
Ronaldo'dan sonra Icardi bombası! Flaş iddia Ronaldo'dan sonra Icardi bombası! Flaş iddia 21:30
Bedava dünya yıldızı! İşte o isimler Bedava dünya yıldızı! İşte o isimler 21:30
4 büyükler stoper yarışında! 4 büyükler stoper yarışında! 21:29
F.Bahçe'ye Viking orta saha! F.Bahçe'ye Viking orta saha! 21:29