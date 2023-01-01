Haberler Fenerbahçe Can Bartu: Umarım ismime layık olurum

Can Bartu: Umarım ismime layık olurum

Sarı-lacivertli kulübün Gençlerbirliği'nden renklerine bağlamak için anlaştığı Can Bartu ilk kez konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 06:50
Can Bartu: Umarım ismime layık olurum

Sarı-lacivertli kulübün Gençlerbirliği'nden renklerine bağlamak için anlaştığı Can Bartu ilk kez konuştu. 14 yaşındaki oyuncu "Amcam Can Bartu hayranıymış. Adımı babam koymuş, annem de desteklemiş. Amcamı görmek nasip olmadı ama oyunumla onu ve tüm ailemi gururlandırmak istiyorum" dedi. Genç Can Bartu "Umarım bu değerli isme layık olurum, ülkemizde ve yurt dışında başarıyla temsil ederim" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A HAZIRLANIYORUM

"F.Bahçe transferi için İstanbul'a gitmeye hazırım. Ben G.Birliği'ni tutuyorum. Buradan hangi takıma gidersem gideyim G.Birliği armasını da temsil edeceğim. Kendimi en iyi şekilde İstanbul'a hazırlıyorum. Can Bartu, Türk spor tarihine büyük izler bırakmış. Ben de onun izinden devam etmek istiyorum"

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