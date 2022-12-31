TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri yükseliyor!

Fenerbahçe'de Vincent Aboubakar transferi için artık sadece gün sayılıyor.
Fenerbahçe'de Vincent Aboubakar transferi için artık sadece gün sayılıyor.
Akşam'da yer alan habere göre dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıklayarak dün gece gündem yaratan Al-Nassr, takımdaki bir diğer golcü Vincent Aboubakar'a transfer izni verdi.
Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlayan Kamerunlu golcü artık adım adım Süper Lig'e geliyor.
Golcü arayışındaki Fenerbahçe'nin bir süredir temasta olduğu Vincent Aboubakar, sarı lacivertli takıma gelmeyi kabul etmişti.
Süper Lig deviyle her konuda anlaşma sağlayan 30 yaşındaki Kamerunlu golcü için tek engel kulübü Al-Nassr'dı.
Ancak dün gece Suudi Arabistan ekibi öyle bir hamle yaptı ki, tüm dünyada gündem oldu.
Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıklayan Al-Nassr, bu transferle gündemi altüst etti.
Fenerbahçe ise bu transferi, her konuda anlaştığı Aboubakar'ın kulübünü ikna etmek için kullandı.
Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi haline gelen golcü yıldız, 2022 Dünya Kupası'nda da adından bir hayli söz ettirdi.
Kupayı 3 maçta 2 gol 1 asistle tamamlayan başarılı oyuncu, kalitesinin aynı kaldığını dünyaya duyurdu.
GOLLERİNE ARABİSTAN'DA DEVAM ETTİ
2021 yazında transfer olduğu Al-Nassr'da 36 maça çıkan Vincent Aboubakar, 11 gol 5 asiste imzasını attı.
Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Anderson Talisca ile aynı formayı terleten başarılı oyuncu, Cristiano Ronaldo'nun gelişi sonrası her konuda anlaştığı Fenerbahçe'ye imza atmak için gün saymaya başladı.
VINCENT ABOUBAKAR KİMDİR?
22 Ocak 1992 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Coton Sport FC'de başladı.
Sırasıyla Valenciennes, Lorient, Porto ve Beşiktaş formaları giydi.
2021'de bedelsiz olarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yolunu tuttu.
Beşiktaş formasıyla 67 karşılaşmada görev alan Aboubakar, 35 gol attı. Tecrübeli isim 9 da asist yaptı.
1.84 cm boyundaki golcü oyuncu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Kamerun Milli Takımı ile 95 maça çıkan Aboubakar, rakip fileleri 35 kez sarstı.
Aboubakar'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro...