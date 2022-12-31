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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri yükseliyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli takıma, Ronaldo'nun Al Nassr'a transferi sonrası müjde geldi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 11:43
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri yükseliyor!

Fenerbahçe'de Vincent Aboubakar transferi için artık sadece gün sayılıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri yükseliyor!

Akşam'da yer alan habere göre dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıklayarak dün gece gündem yaratan Al-Nassr, takımdaki bir diğer golcü Vincent Aboubakar'a transfer izni verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri yükseliyor!

Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlayan Kamerunlu golcü artık adım adım Süper Lig'e geliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri yükseliyor!

Golcü arayışındaki Fenerbahçe'nin bir süredir temasta olduğu Vincent Aboubakar, sarı lacivertli takıma gelmeyi kabul etmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri yükseliyor!

Süper Lig deviyle her konuda anlaşma sağlayan 30 yaşındaki Kamerunlu golcü için tek engel kulübü Al-Nassr'dı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri yükseliyor!

Ancak dün gece Suudi Arabistan ekibi öyle bir hamle yaptı ki, tüm dünyada gündem oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri yükseliyor!

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıklayan Al-Nassr, bu transferle gündemi altüst etti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri yükseliyor!

Fenerbahçe ise bu transferi, her konuda anlaştığı Aboubakar'ın kulübünü ikna etmek için kullandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri yükseliyor!

2016 ve 2020 yılında Beşiktaş formasını 67 maçta giyen Vincent Aboubakar, 35 gol 9 asiste imza atarken, bu iki sezonda da Süper Lig şampiyonluğu yaşamayı başardı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri yükseliyor!

Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi haline gelen golcü yıldız, 2022 Dünya Kupası'nda da adından bir hayli söz ettirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri yükseliyor!

Kupayı 3 maçta 2 gol 1 asistle tamamlayan başarılı oyuncu, kalitesinin aynı kaldığını dünyaya duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri yükseliyor!

GOLLERİNE ARABİSTAN'DA DEVAM ETTİ

2021 yazında transfer olduğu Al-Nassr'da 36 maça çıkan Vincent Aboubakar, 11 gol 5 asiste imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri yükseliyor!

Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Anderson Talisca ile aynı formayı terleten başarılı oyuncu, Cristiano Ronaldo'nun gelişi sonrası her konuda anlaştığı Fenerbahçe'ye imza atmak için gün saymaya başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri yükseliyor!

VINCENT ABOUBAKAR KİMDİR?

22 Ocak 1992 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Coton Sport FC'de başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri yükseliyor!

Sırasıyla Valenciennes, Lorient, Porto ve Beşiktaş formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri yükseliyor!

2021'de bedelsiz olarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri yükseliyor!

Beşiktaş formasıyla 67 karşılaşmada görev alan Aboubakar, 35 gol attı. Tecrübeli isim 9 da asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri yükseliyor!

1.84 cm boyundaki golcü oyuncu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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